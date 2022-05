Pesquisa Genial/Quaest: Lula volta a liderar no Norte e no Sul; Bolsonaro dispara no Centro-Oeste

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) disputam apoio nos Estados voto a voto, mas o chefe do Executivo só lidera a corrida ao Planalto no Centro-Oeste.

Com o avanço dos palanques estaduais, os dois trocaram de posição na liderança das intenções de voto em três regiões nos últimos dois meses em um dos cenários analisados. Enquanto no Nordeste e no Sudeste, que equivalem a 26,8% e 42,5% do eleitorado respectivamente, a liderança do petista está mais consolidada, as demais regiões seguem em disputa acirrada.

No Norte, que concentra 7,9% do eleitorado, Lula viu sua vantagem de 39 pontos porcentuais, em novembro, diminuir até janeiro. Em abril, foi ultrapassado por Bolsonaro, mas recuperou a simpatia do eleitor na região em maio e voltou a liderar a corrida, com 38% das intenções de voto contra 33% de Bolsonaro.

Jair Bolsonaro participa de abertura da 27º Agrishow, Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação; pré-candidatos investem em agendas nos Estados

Situação parecida aconteceu no Sul, onde os líderes da disputa trocaram de posição no último mês e agora aparecem empatados dentro da margem de erro, com Lula ocupando a primeira posição, com 41%, seguido por Bolsonaro, que tem 39%. O colégio eleitoral na região representa uma fatia de 14,7% do total.

Já no Centro-Oeste, Bolsonaro teve um crescimento significativo no último mês, saltando de 32% para 49% das intenções de voto, enquanto Lula despencou onze pontos. No resultado consolidado de maio, o presidente aparece 18 pontos à frente do adversário no única região em que lidera.

Para o cientista político e diretor da Quaest, Felipe Nunes, o desempenho de Bolsonaro no Centro-Oeste é reflexo do eleitor que votou nele em 2018, e que rejeita Lula. “Sem uma opção de terceira via, esse eleitor está voltando para os braços do presidente”, afirmou.

As pautas levantadas pela gestão e encampadas pela bancada ruralista no Congresso também são tomadas como facilitadoras do voto em Bolsonaro na região, cuja atividade econômica contempla o agronegócio. Cerca de 7,4% dos eleitores votam nos Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, além do Distrito Federal.

No Nordeste, Lula está 39 pontos porcentuais à frente de Bolsonaro. Já no Sudeste, o leve crescimento do presidente em abril não foi suficiente para consolidá-lo na disputa pelo primeiro lugar. Na última pesquisa, ele aparece com 31% das intenções de voto, contra 42% do petista.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2 mil pessoas com mais de 16 anos entre os dias 5 a 8 de maio. A coleta dos dados foi realizada de modo presencial. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.