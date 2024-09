Quais são os candidatos a prefeito do PT nas eleições municipais? Veja a lista

BRASÍLIA – O Partido dos Trabalhadores (PT), legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem 1.379 candidatos a prefeitos neste ano. O número de postulantes ao cargo em todo o País é maior do que o das eleições municipais de 2020, quando petistas disputaram o comando de 1.263 municípios.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann Foto: André Duzek/Estadão

Dos 1.379 candidatos, 152 são candidatos à reeleição, enquanto 1.227 não são. O levantamento do Estadão foi realizado com base nos dados disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e leva em consideração as candidaturas aptas, que ainda não foram analisadas pela Justiça Eleitoral ou indeferidas que ainda cabem recursos.

Leia também Quais são os candidatos a prefeito do PL nas eleições municipais? Veja a lista

O PT tem candidatos em 25 Estados e não tem candidatos próprios apenas em Roraima. O Estado que o partido mais lançou representantes para disputar as prefeituras é Minas Gerais, onde os petistas disputam o comando de 212 cidades. Em seguida aparecem Bahia (154), Piauí (136), São Paulo (134) e Paraná (93).

A legenda de Lula está investindo em conquistar prefeituras em Estados que já são governados pelo PT, sobretudo no Nordeste do País. No Piauí, comandado pelo governador Rafael Fonteles, há um representante do partido na disputa de 61% dos municípios. No Ceará, de Elmano de Freitas, a sigla concorre em 52% das cidades. Na Bahia, governada por Jerônimo Rodrigues, há um correligionário do presidente concorrendo em 36,9%.

Em Minas Gerais, onde Lula venceu por menos de 50 mil votos o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais de 2022, o PT está disputando o comando de 40,2% dos 853 municípios.

Publicidade