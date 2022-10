PoderData: Lula tem 52% dos votos válidos; Bolsonaro, 48%

O ex-presidente Luiz Inácio da Silva (PT) segue na liderança na disputa pelo Palácio do Planalto com quatro pontos porcentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo pesquisa PoderData, divulgada nesta quarta-feira, 19, o petista tem 52% dos votos válidos ante 48% do atual chefe do Executivo no cenário em que votos brancos e nulos não são considerados.

Lula e Bolsonaro na chegada a debate da Band, o primeiro do primeiro turno.

No cenário de votos totais e estimulado, ou seja, aquele em que uma lista de opções de nomes é apresentada para os entrevistados, Lula tem 48% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro alcança 44%. Brancos e nulos somam 5%. E 3% não souberam responder, estão indecisos.

Os números do atual levantamento - tanto dos votos válidos quanto dos votos totais - não sofreram mudanças em comparação com a versão anterior da pesquisa, divulgada no dia 11 de outubro. Nesse meio tempo da pesquisa, houve o primeiro debate do segundo turno que ocorreu no dia 17 na TV Bandeirantes.

Pesquisa PoderData entrevistou 5.000 pessoas por telefone durante os dias 16 a 18 de outubro de 2022. A margem de erro é de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos e a taxa de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-08917/2022.