Posse de Lula: Praça dos Três Poderes será limitada a 30 mil e manifestação contrária será barrada

BRASÍLIA - O governo do Distrito Federal informou nesta quinta-feira, 29, que, por questão de segurança, o acesso à Praça dos Três Poderes ficará limitado a 30 mil pessoas no domingo, 1º, dia da posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, o horário-limite para acessar a praça será 12h30.

O secretário de Segurança do Distrito Federal, Júlio Danilo, afirmou que “não será permitida manifestação política, contrária à posse, na área central de Brasília”. De acordo com o secretário, para evitar conflitos ou confrontos, uma área longe do centro será destinada às pessoas que quiseram se manifestar contra a posse do novo presidente. Ele também disse que carros de som não previstos para a posse também não serão permitidos.

Simulação dos palcos da festa de posse de Lula, marcada para o dia 1º de janeiro de 2023. Foto: Reprodução/ Instagram/ Janja

“Haverá controle rigoroso de trânsito no dia da posse”, informou o secretário. Ele também disse que o governo do DF estará atento a todas as movimentações na cidade e que as equipes de segurança estão comprometidas a garantir a segurança de todos.

Danilo disse que já foram realizadas mais de 50 reuniões para tratar de “diversas frentes relacionadas à segurança”. De acordo com o secretário, haverá mais de 46 delegações de outros países e que o festival a ser realizado na Esplanada dos Ministérios tem público estimado de 300 mil pessoas - fatores que também demandarão atenção. “A estrutura de segurança da posse é complexa e exige coordenação de todos”, observou.

O secretário da Casa Civil do Distrito Federal, Gustavo Rocha, disse que o governo do DF está atuando em conjunto com a equipe de transição de Lula para garantir a segurança no dia. “Contamos que vai ocorrer tudo bem e estamos preparados para qualquer fato que venha a ocorrer”, afirmou.

O superintendente regional da Polícia Federal do Distrito Federal em exercício, Marlon Cajado, disse que a Polícia Federal ficará “mais voltada à proteção das autoridades” na posse e que a instituição empregou cerca de mil policiais no esquema.

O delegado-geral da Polícia Civil do DF, Robson Cândido, acrescentou que a corporação terá 300 policiais a mais auxiliando na segurança e o comandante da Polícia Militar local, Fábio Augusto, também destacou que todo o efetivo será empregado no dia. O representante da Polícia Rodoviária Federal disse que aumentou o efetivo, em relação à última posse, de 20 para 30 equipes. O Corpo de Bombeiros também destacou estar preparado para eventuais ocorrências.