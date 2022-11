Posse de Lula terá festa com mais de 20 artistas, diz Janja; veja quais estão confirmados

BRASÍLIA – A futura primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, confirmou nesta quarta-feira, 30, os primeiros nomes de artistas que participarão da festa da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1 de janeiro de 2023, em Brasília.

“Estamos trabalhando nesta lista. Temos mais de 20 nomes confirmados”, disse Janja, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde está o governo de transição.

Segundo ela, já foram confirmadas as presenças de Pablo Vittar, Baiana System, Duda Beat, Gaby Amarantos, Martinho da Vila, Os Gilsons, Chico Cesar, Luedji Luna, Teresa Cristina, Fernanda Takai, Johnny Hooker, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Tulipa Ruiz, Almério, Maria Rita e Valesca Popozuda.

Palácio do Planalto será palco da posse em 1 de janeiro de 2023, em frente à Praça dos 3 Poderes Foto: André Dusek/Estadão

“Eu, pessoalmente, entrei em contato com Gilberto Gil. Ele está no Catar, na Europa, fiz o convite e estou aguardando a confirmação. Fiz o convite a Caetano Veloso, a Ludmilla e ao Emicida. Então, estamos aguardando essas respostas que, com certeza, vão se confirmar e teremos uma grande festa no dia 1.º”, disse Janja.

A futura primeira-dama afirmou que, além da posse institucional, ocorrerá o que foi batizado como “o festival do futuro”. “A alegria vai tomar posse. Estamos trabalhando na lista de artistas que vão estar com a gente, artistas que estiveram conosco nesta caminhada, na vitória do Brasil da esperança, que participaram do clipe Brasil Sem Medo de Ser Feliz, que fizeram campanha”, comentou.

Janja disse que trabalha na agenda de mobilização e que há muitas caravanas programadas para a festa da posse. “Assim que terminar a posse no Planalto, a gente começa com os palcos, às 18h30. A ideia é fazer o dia inteiro de atividades, desde o início da manhã, com algumas atividades culturais.”

Serão erguidos dois palcos, que foram batizados de “Palco Gal Costa” e “Palco Elza Soares”, em homenagem à memória das duas cantoras que morreram neste ano. “Faremos essa posse para o povo”, destacou.

Ela minimizou preocupações com a segurança do evento e disse que seguirá o protocolo necessário. Para Janja, a falta de orçamento da área de segurança não vai comprometer o evento. “A preocupação com segurança é a que sempre tem, a que envolve um presidente da República.”

A previsão é de que Lula e Janja passem o Natal em São Paulo e, depois, sigam para Brasília.