Propaganda eleitoral no Rio Grande do Sul começa com elogio de Leite a ex-adversário e sem o PT

O horário eleitoral no Rio Grande do Sul começou nesta sexta-feira, 26, com o candidato à reeleição ao governo do Estado, Eduardo Leite (PSDB), elogiando José Ivo Sartori - seu rival na última eleição e aliado agora, já que seu vice, Gabriel Souza é do MDB - e sem a propaganda do PT, que não foi ao ar.

O tucano, que lidera as pesquisas, usou seus 3 minutos e 44 segundos para dizer que deu “continuidade a um novo tempo”, “trazendo equilíbrio financeiro” ao Estado.

Já Onyx Lorenzoni (PL) fez questão de ressaltar sua aliança com o presidente Jair Bolsonaro (PL) de quem já foi ministro. Em seu 1 minuto em 33 segundos, ele apresento um um jingle falando sobre liberdade e que, assim como o presidente “transformou a nação”, ele fará o mesmo pelo Estado.

O candidato Vieira da Cunha (PDT) aproveitou seus 44 segundos para exaltar que sua primeira e única filiação partidária foi no partido de Brizola, na qual se declarou fã. Também falou da importância dos trabalhadores e da família, que considera a base de tudo.

Luiz Carlos Heinze (PP) disse em 58 segundos que vê no Rio Grande do Sul “um gigante”, “uma terra abençoada”, “progressista”. Ele criticou Eduardo Leite falando sobre um suposto “descaso de gente que tinha o dever de te cuidar”.

A propaganda do PT não foi ao ar. Segundo coligação que apoia a candidatura de Edegar Pretto (PT) houve um “erro” entre a empresa que distribui os programas do TSE e emissora RBS. “Nossos programas foram entregues dentro do prazo e especificações técnicas determinadas pela Justiça Eleitoral”.

Em nota, a RBS disse que “lamenta”o ocorrido e reafirma o compromisso do grupo “com o cumprimento irrestrito da legislação eleitoral.” “Estamos trabalhando intensamente para garantir a correta veiculação dos programas em rede e inserções de todos os partidos políticos, coligações e/ou federações.”