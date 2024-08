Prova virtual em concursos públicos? Entenda projeto que pode alterar regras em editais

As diretrizes serão opcionalmente aplicadas para concursos na magistratura, Ministério Público, Forças Armadas, empresas públicas e das sociedades de economia mista que não recebam recursos do governo para despesas de pessoal ou de custeio. As mesmas diretrizes podem ser usadas em vagas temporárias e para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

Caso o projeto seja sancionado, os Estados e municípios poderão criar regras alternativas, desde que se apoiem na legislação federal. O projeto foi apresentado pelo então senador Jorge Bornhausen do PFL, atual DEM, de Santa Catarina. A proposta começou no Senado em 2000, foi para a Câmara dos Deputados em 2003. Em 2022 voltou ao Senado e foi aprovada.