Qual é o número para votar em Eduardo Pimentel e Cristina Graeml no segundo turno em Curitiba?

O número para votar em Eduardo Pimentel (PSD), candidato a prefeito em Curitiba, é 55. O atual vice-prefeito da capital paranaense disputa o cargo no segundo turno contra Cristina Graeml (PMB), que concorre com o número 35. A segunda etapa do pleito ocorre neste domingo, 27 de outubro, das 8h às 17h.

O vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) e a jornalista Cristina Graeml (PMB) Foto: @eduardopimentel_ via Instagram e @cristinagraemljornalista via Facebook

PUBLICIDADE O número de urna dos candidatos a prefeito é composto por dois dígitos, que são referentes às identificações dos partidos políticos de cada candidato. Como Pimentel é filiado ao PSD, seu número de urna é 55. Nascido em Curitiba, o candidato tem 40 anos e ocupa o cargo de vice-prefeito desde 2017, na chapa do atual prefeito, Rafael Greca (PSD). É formado em administração, com pós-graduação em agronegócios pela Universidade Positivo e especialização em Cidades Inteligentes pela Fundação Getulio Vargas.

Como Cristina é filiada ao PMB, seu número de urna é 35. Cristina Graeml é jornalista e atuava como colunista do jornal Gazeta do Povo até o início da campanha eleitoral. Aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ela se apresenta em suas redes sociais como “cristã” e “direita raiz”.