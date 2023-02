Qual o saldo do encontro de Lula com Biden? Analistas do Estadão explicam; leia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta sexta-feira, 10, em Washington, de seu primeiro encontro com o presidente americano Joe Biden após a vitória nas eleições de 2022. Os dois líderes apresentaram um discurso alinhado em defesa da democracia e de uma governança global para a questão climática.

O encontro resultou em um comunicado emitido pelo Itamaraty, em que os dois países pedem uma “paz justa e duradoura” em relação à invasão russa à Ucrânia e citam a urgência da crise climática e do combate ao extremismo e à violência política após os atos antidemocráticos ocorridos no Brasil, em 08 de janeiro, e no Capitólio, nos EUA, há cerca de dois anos. Os americanos ainda sinalizaram um “apoio inicial” ao Fundo Amazônia.

Leia também Lula propõe a Biden governança global para o clima e EUA anunciam ‘apoio inicial’ ao Fundo Amazônia

Confira as análises:

William Waack: ‘O que Lula disse sobre geopolítica em Washington não tem chances de ser levado a sério’

No momento em que Lula propunha a Biden em Washington um “grupo” de países para falar de paz”, o comandante de um batalhão de defesa territorial ucraniano podia reportar que Bakhmut “continua com a bandeira da Ucrânia”. Essa pequena cidade é o foco da principal ofensiva russa no momento, e o objetivo é tomar a partir dali todo o território do Donbass.

Em encontro, brasileiro fala em Amazônia ‘não como um santuário da humanidade, mas como um centro de pesquisa’ mundial; presidentes ressaltam defesa da democracia Foto: Alex Brandon/AP

A tática russa, disse o comandante ucraniano, continua a mesma. Um grande número de soldados mal treinados e mal equipados é enviado com precária cobertura de artilharia e aviação, e cerca de 100 são mortos por dia. Mas massa tem importância em operações militares, e os russos estão concentrando uma enorme massa de soldados para uma grande ofensiva que, na prática, já começou.

Continua após a publicidade

Vladimir Putin não recuou um só milímetro do maximalismo de suas posições em relação a Ucrânia, que ele pretende fazer deixar de existir ou controlar totalmente. Não importa o preço em sangue e material. A Rússia cometeu uma agressão brutal que Lula tratou em Washington por “equivoco”.

Biden está liderando uma coalizão de países europeus e asiáticos cuja coesão e determinação em ajudar a Ucrânia a sobreviver e ganhar a guerra surpreenderam principalmente russos e chineses. Países que eram neutros, como a Suécia, querem agora entrar na Otan. A Alemanha abandona décadas de pacifismo para enviar tanques pesados a Ucrânia, entre outros armamentos. O Reino Unido começa a treinar pilotos de combate ucranianos em jatos modernos.

As platitudes de Lula sobre “é preciso parar de atirar” está em forte contraste com a noção, compartilhada pelos chefes de governo e Estado ocidentais, de que a guerra na Ucrânia é uma luta por valores fundamentais contra a brutalidade de autocratas, como Putin, que preza apenas o emprego da violência. Mas essa é ordem internacional que começou, deixando para trás o mundo das observância das regras.

Nesse novo mundo, o que Lula disse sobre geopolítica em Washington não tem chances de ser levado a sério.

Eliane Cantanhêde: Lula usa encontro com Biden para ir além das questões bilaterais

O presidente Lula usou seu primeiro encontro com Joe Biden para ir muito além das questões bilaterais de interesse do Brasil e dos EUA. Lula usou essa viagem como trampolim para se recolocar e recolocar o Brasil em uma espécie de liderança internacional. A política externa do presidente sempre foi muito audaciosa para o que pretende para o Brasil e para ele próprio.

Continua após a publicidade

Quando foi à Argentina, em sua primeira viagem internacional, já se colocou como líder regional. Líder do Cone Sul, do Mercosul, da América do Sul, e, como o céu é o limite, da América Latina.

É a mesma coisa que acontece agora. Todos os temas importantes de Lula com Biden, e a entrevista após o encontro, foram temas de grande relevância internacional. Não diretamente Brasil-Estados Unidos, mas muito além das fronteiras bilaterais.

Lula coloca a ideia de um grupo não diretamente envolvido com a guerra da Ucrânia para tentar um cessar fogo e a construção da paz ente Ucrânia e Rússia. Também coloca a relação do Brasil na África, onde o País perdeu relevância para a China. Lula quer recuperar isso.

Ele também coloca o Fundo da Amazônia, não apenas para o Brasil, mas para os países ricos que têm forte biodiversidade. Por fim, se apresenta ao lado do Biden como uma espécie de líder da democracia internacional.

Rubens Barbosa: Brasil e Estados Unidos falam uma mesma língua em muitas áreas

O encontro Lula-Biden marca a volta das relações institucionais entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, depois do que se viu no relacionamento pessoal entre Bolsonaro e Trump. Cercada de forte simbolismo, a reunião procurou acentuar as convergências na defesa da democracia e dos direitos humanos, e contra a extrema direita, depois das experiências traumáticas com a invasão do Congresso norte-americano e da Praça dos Três Poderes, exemplos da divisão política existente nos dois países.

Além desses temas políticos, foi ressaltada a coincidência de percepções nas questões de meio ambiente e mudança de clima. Lula insistiu na governança global e na cooperação internacional para ajudar o governo brasileiro no combate aos ilícitos na Amazônia. Não foi surpresa a intenção de Biden de passar a contribuir para o fundo amazônico.

Continua após a publicidade

Ao lado do presidente americano, Joe Biden, no salão oval da Casa Branca, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que os ataques antidemocráticos vivenciados nos Estados Unidos em janeiro de 2021 e no Brasil em 8 de janeiro deste ano não podem se repetir Foto: Andrew Harrer/EFE

Na conversa também foram mencionados temas em que não há convergência, como Cuba e Venezuela, a Organização Mundial de Comércio (OMC) e a guerra da Ucrânia. Nesse particular, não avançou a proposta do presidente Lula de criação de um grupo para conversar com os presidentes da Rússia e da Ucrânia visando a alcançar a paz na guerra, que já passa de um ano.

Em resumo, a visita foi importante politicamente, mostrando que há muitas áreas em que os dois países falam a mesma língua e que os pontos em que não há coincidência não deverão influir no desenvolvimento normal das relações entre o Brasil e os EUA. Leia a análise completa de Rubens Barbosa aqui.