Quem apoia André Fernandes? Candidato responde às perguntas mais feitas sobre ele em Fortaleza

BRASÍLIA – Os apoios e as propostas do deputado André Fernandes (PL-CE) para a prefeitura de Fortaleza estão entre as principais perguntas feitas pelos moradores da capital do Ceará sobre o candidato no Google. Além do que ele pretende fazer, os eleitores também buscam informações sobre as ações do parlamentar na Câmara.

Ele participa do quadro Joga no Google - Especial Eleições, feito pelo Estadão em parceria com o Google. Nesta semana, o quadro foi ao Ceará para trazer as perguntas mais feitas pelos fortalezenses sobre os principais candidatos ao Executivo da cidade.

As eleições para a prefeitura de Fortaleza prometem estar entre as mais competitivas do País e ainda há um cenário indefinido. Além de André Fernandes, o Joga no Google - Especial Eleições entrevistou o atual prefeito José Sarto (PDT) e o Capitão Wagner (União).

André Fernandes, deputado federal e candidato a prefeito de Fortaleza Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

Veja as perguntas feitas a André Fernandes e as respostas do candidato.

Quem apoia André Fernandes?

Jair Bolsonaro, Nikolas Ferreira, Doutor Jaziel, Doutora Silvana, Carmelo Neto, Alcides Fernandes, Julierme Sena, Priscila Costa, Marcelo Mendes, inspetor Alberto e toda direita em Fortaleza.

Quantos votos teve André Fernandes?

Na última eleição, 105 mil votos.

André Fernandes fez o que como deputado?

Fiscalizei todas as obras do governo do Estado do Ceará que estavam paralisadas. Tentei colocar emendas, porém não eram impositivas e o governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Casa Civil, não assinou e não liberou nenhuma.

André Fernandes é casado?

Casado há quase cinco anos. Aliás, mais de cinco anos.

Quais são as propostas de André Fernandes?

Nós vamos trazer para Fortaleza as câmeras com reconhecimento facial que existem em São José dos Campos. Vamos trazer o Romu para a nossa Guarda Municipal. Vamos expulsar a bandidagem, descentralizar os recursos públicos, fazer com a iniciativa privada parcerias para atender o povo de forma geral, reduzir de 12 regionais para seis, de 54 secretarias para 30. Vamos reduzir o Estado e dar mais dinheiro, devolver mais dinheiro, no caso, ao povo. O povo já paga muito imposto, muita taxa, revogar taxa de lixo, revogar alvará de licenciamento e funcionamento anual e facilitar, desburocratizar, a vida do povo fortalezense.

Uma curiosidade...

Quando eu tinha 10 anos de idade, fui eleito prefeito mirim lá em Carius, no interior do Estado do Ceará.