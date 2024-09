Quem é Eduardo Paes, candidato à reeleição a prefeito do Rio de Janeiro?

RIO – Candidato à reeleição para a prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), concorrerá ao quarto mandato para comandar a capital fluminense nas eleições municipais deste ano. O atual prefeito do Rio é favorito com folga nas pesquisas de intenção de voto e conta com um recall político de três mandatos à frente da segunda maior cidade do País.

Eduardo Paes nasceu e foi criado na zona do sul do Rio, região nobre da capital fluminense. É formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), com especialização em Políticas Públicas e Governo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Eduardo Paes ao ser oficializado candidato do PSD à prefeitura do Rio Foto: Divulgação/PSD

O Estadão reuniu as principais dúvidas dos internautas sobre o atual prefeito, como o nome do vice na chapa à reeleição, os apoios declarados e a religião do candidato.

Qual é a idade de Eduardo Paes?

Paes tem 54 anos.

Qual é o partido de Paes?

O prefeito do Rio é candidato à reeleição pelo PSD. Antes, foi filiado ao PFL, PSDB e MDB.

Onde mora Eduardo Paes?

Eduardo Paes mora na Gávea Pequena, residência oficial do prefeito do Rio, no Alto da Boa Vista, na zona norte da cidade.

Qual é a religião de Eduardo Paes?

Paes se declara católico.

Eduardo Paes ocupa algum cargo público hoje?

É o atual prefeito do Rio.

Quais cargos públicos Paes já ocupou?

Foi eleito vereador do Rio pelo então PFL em 1996, seu primeiro cargo político. Dois anos mais tarde, em 1998, deixou a vereança, concorreu a deputado federal e foi eleito com 117.164 votos, cargo que ocupou até 2006, após ser reeleito, em 2002.

Qual é o patrimônio declarado por Eduardo Paes?

PUBLICIDADE Paes declarou à Justiça Eleitoral que perdeu 70,2% de seu patrimônio nos últimos quatro anos. Em 2020, quando se elegeu para o terceiro mandato na capital fluminense, afirmou ter R$ 478,3 mil em bens.

No pleito deste ano, o candidato do PSD declarou R$ 185,6 mil de patrimônio: R$ 150 mil em um carro da Volkswagen Tiguan, modelo de 2020, e R$ 32 mil investidos em um plano de previdência.

Quem é o vice da chapa de Paes?

PUBLICIDADE Paes escolheu o deputado estadual e ex-secretário da Casa Civil da capital Eduardo Cavaliere (PSD) como vice para a disputa à reeleição. Cavaliere é um dos subordinados mais próximos do prefeito e trabalhou como ajudante de ordens na campanha de Paes ao governo do Estado, em 2018. Formado em Direito na Fundação Getulio Vargas (FGV), esteve à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio entre 2021 e 2023. Quem está apoiando Eduardo Paes? O prefeito do Rio é candidato em uma coligação formada por Podemos, PRD, Democracia Cristã, Agir, Solidariedade, Avante, PSB, PDT e pela federação PT, PCdoB e PV. Entre os apoiadores da campanha de Paes estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a deputada estadual Marta Rocha (PDT), que foi candidata a prefeita em 2020, os deputados federais Alessandro Molon e Eduardo Bandeira de Mello, pelo PSB, e Jandira Feghali (PCdoB).

Quais são as propostas de Paes?

De acordo com o programa de governo preliminar entregue por Paes à Justiça Eleitoral, a campanha do candidato do PSD pretende ampliar a qualidade dos serviços públicos prestados no município, sobretudo nas áreas da saúde, educação e transportes; reduzir a diferença de qualidade entre a educação pública e a educação privada e investir na capacitação do carioca para o mercado de trabalho, com foco em investimento no turismo, na revitalização econômica da região portuária e no estabelecimento de parcerias com o setor privado.