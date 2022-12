Quem é Juscelino Filho, novo ministro das Comunicações do terceiro governo Lula

Anunciado por Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira, 29, como o ministro das Comunicações em seu próximo governo, Juscelino Filho (MA) ocupa, ao lado de Daniela do Waguinho (RJ) os nomes do União Brasil para ocupar a liderança em pastas na Esplanada. Além deles, há a indicação de Waldez Góes, do Amapa

Leia também Moro evita desfiliação e fala em ‘independência’ após União Brasil aceitar 3 ministérios de Lula

Nascido em São Luiz, Juscelino é médico e ocupa o segundo mandato como deputado federal pelo seu Estado. “Recebo com enorme honra a missão de ser ministro das Comunicações do governo do presidente Lula. Tenho consciência da importância deste desafio e, com otimismo e esperança no futuro, reitero minha disposição e meu compromisso com o Brasil”, escreveu no Twitter.

Novo ministro durante sessão na Cãmara dos deputados. FOTO Roque de SA/Agencia Senado Foto: Roque de Sá/Agência Senado / Roque de Sv°/Agv™ncia Senado

O maranhense votou a favor de pautas que o PT rejeitava, como o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a PEC do teto de gastos e a reforma trabalhista.

Como mostrou o Estadão, Lula ofereceu nove ministérios ao MDB, PSD e União Brasil em troca de apoio ao governo no Congresso. Juntas, as siglas têm 143 deputados e 31 senadores e comporão a base de sustentação do governo petista que assumirá o Executivo no começo do próximo ano.

Recriada em 2020 durante o governo Bolsonaro, a pasta das Comunicações foi a responsável por encabeçar a implantação da tecnologia 5G no Brasil.