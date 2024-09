Quem são os ministros do STF, STJ e TST que receberam cachês pela indústria das palestras

Dez ministros lotados no Supremo Tribunal Federal (STF), no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tribunal Superior do Trabalho (TST), no Tribunal de Contas da União (TCU) e tribunais regionais federais receberam juntos quase R$ 370 mil em cachês por 17 palestras em eventos realizados por entidades empresariais e órgãos públicos, de junho de 2021 até agosto deste ano.

Reportagem publicada pelo Estadão neste domingo, 1º, revelou que ministros de tribunais superiores e desembargadores federais têm operado uma indústria de palestras e chegam a receber até R$ 50 mil por uma hora de exposição. A prática tem gerado ganhos financeiros extras para os magistrados, que estão entre os que recebem as maiores remunerações no serviço público do País. Quem mais realizou palestras, entre as informações apuradas pela reportagem, foi João Carlos Mayer Soares, desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), que assumiu o cargo em dezembro de 2023. O ministro também é o que mais recebeu cachê: foram R$ 72,5 mil por participar de eventos realizados por conselhos de enfermagem.

Procurado pelo Estadão, o TRF-1, onde trabalha Mayer Soares, disse que as palestras são legais. “A Constituição Federal e a Lei Orgânica da Magistratura Nacional não proíbem o exercício da atividade docente por parte dos magistrados, incluindo a realização de palestras, mesmo quando remuneradas, especialmente quando estas são dirigidas a instituições que integram a Administração Pública”, disse.

O segundo da lista é o ministro do STJ Luis Felipe Salomão, que recebeu R$ 42,8 mil por uma palestra realizada em junho, e outros R$ 9,3 mil para discursar num evento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. O ministro mantém desde 2018 a firma “Direito e Justiça Comércio de Livros e Eventos Jurídicos LTDA” com o filho, o advogado Rodrigo Cunha Mello Salomão, por onde recebeu os pagamentos.

Desde 2022 até agosto deste ano, Salomão atuou como corregedor nacional de Justiça, responsável por apurar irregularidades, inspecionar e corrigir as atividades de magistrados no País. Em agosto, assumiu a vice-presidência do STJ.

A Constituição Federal impede os juízes de exercerem qualquer outra atividade além de julgar e dar aulas. Já a Lei Orgânica da Magistratura (Loman), herdada da ditadura militar (1964-1985), permite a juízes, desembargadores e ministros realizar atividades empresariais, desde que na condição de sócios cotistas.

Já realização de palestras por magistrados só é possível graças à flexibilização de normas no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que em 2016, sob a presidência do atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, equiparou a prática à atividade de professor – única permitida na Constituição aos ministros como “extra”, além dos seus postos nos tribunais.

O juiz Luis Felipe Salomão, do STJ, recebeu R$ 42,8 mil por uma palestra realizada em junho, e outros R$ 9,3 mil para discursar num evento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Foto: Wilton Junior/Estadão

Do STJ, os ministros Paulo Dias de Moura Ribeiro, Marco Buzzi, Reynaldo Fonseca e Antonio Saldanha Palheiro também atuaram no período apurado pela reportagem como palestrantes, recebendo, R$ 45 mil, R$ 40 mil, R$ 20 mil e R$ 15 mil, respectivamente.

Como mostrado pelo Estadão, Moura Ribeiro e Saldanha Palheiro foram convidados para palestrar por um político cujos casos eles relataram na Corte. Em ambos os casos, os cachês, de R$ 15 mil, foram pagos com dinheiro público e recebidos pelos magistrados por meio de suas empresas de palestra. Os dois magistrados possuem suas iniciais destacadas nas empresas: Instituto MR de Estudos Jurídicos, no caso de Moura Ribeiro, e ASP Treinamento e Desenvolvimento, de Antonio Saldanha Palheiro. Na Receita Federal, Moura Ribeiro figura como sócio-administrador de sua firma, o que é vedado pela Lei Orgânica da Magistratura.

Os outros ministros do STJ também têm suas próprias empresas. Marco Buzzi é sócio do Instituto de Mediação, Gestão e Administração, junto com familiares. Por meio dela, recebeu, por exemplo, R$ 10 mil por uma palestra para servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em outubro passado. Reynaldo Fonseca é dono da “SF Consultoria Acadêmica, Cursos e Eventos LTDA”, junto com familiares.

Entre os outros nomes obtidos na apuração está o do ministro Rogério Favreto, do TRF-4, conhecido por ter concedido um alvará de soltura para Luiz Inácio Lula da Silva em 2018, quando Lula estava preso no âmbito da Operação Lava Jato. O alvará logo foi cassado pelo relator da Lava Jato no TRF-4 à época, Gebran Neto. Na lista apurada, Favreto foi o único que recebeu o pagamento por uma palestra de forma direta, sem intermediação de uma empresa.

O ministro do STF e TSE André Mendonça recebeu R$ 50 mil por palestrar em um único evento em maio deste ano. Foto: Wilton Junior/Estadão