Em meio a uma demonstração de força enquanto é investigado por uma tentativa de articular um golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou seu discurso na Avenida Paulista para uma chantagem: bandeira branca, em troca de anistia aos presos pelos atos do dia 8 de Janeiro. Naturalmente, a anistia se aplicaria também a ele, que usou sua fala para dizer que a manifestação seria mostrada ao mundo e pedir a articulação não apenas dos bolsonaristas, mas dos 513 deputados e 81 senadores, em prol de um projeto que derrubasse as punições a quem invadiu e destruiu as sedes dos Três Poderes em Brasília.

Em ato na Paulista, Bolsonaro usou chantagem em discurso, pedindo anistia a golpistas de 8 de janeiro Foto: Taba Benedicto/Estadão

PUBLICIDADE No ato em São Paulo, houve pouco espaço para uma defesa efetiva de Bolsonaro. Coube basicamente apenas a ele argumentar que, por não ter manejado a ideia de um estado de sítio ou de um estado de defesa, não poderia ser acusado de dar um golpe. E que mesmo tivesse feito isso estaria dentro das regras previstas na Constituição - o que só seria verdade se o objetivo não fosse interferir no resultado das urnas. As reuniões sobre o golpe, os detalhes da colaboração premiada de Mauro Cid, as mensagens trocadas por seus auxiliares, aí incluído seu fiel escudeiro Walter Braga Netto, ficariam ignoradas. Apesar disso, o ex-presidente tentou argumentar que a eleição de 2022 ficou para trás, dizendo que deveria ser considerada uma “página virada”. Isso, porém, pouco antes de dizer que não consegue entender a existência de um presidente sem o povo ao seu lado, o que na prática significa novamente questionar o sistema eleitoral. Preocupado com uma prisão, Bolsonaro entregou ao pastor Silas Malafaia, organizador do ato, a missão de fazer os ataques mais diretos ao Supremo Tribunal Federal e a seus ministros. Malafaia disse que Moraes tem sangue nas mãos e que ele tem lado, e chamou de “vergonha” falas do presidente do STF, Luís Roberto Barroso. Isso após dizer que não queria atacar ninguém e dar o recado que era o objetivo central do ato: de que se prender Bolsonaro é o STF quem será destruído.

Antes deles, a cada discurso, um dos objetivos do evento ia sendo revelado. Michelle Bolsonaro e Magno Malta usaram o enfoque religioso, com citações bíblicas e apelos a Deus, de quem eles e Bolsonaro seriam enviados. O deputado Gustavo Gayer, com as ameaças: “Nós não vamos parar. O Brasil é nosso”. Nikolas Ferreira, com um tom mais eleitoral de que, um dia, a direita vai voltar ao poder. E Tarcísio de Freitas, com uma exaltação ao governo Bolsonaro a quem chamou de “movimento” tal qual Lula um dia se intitulou “uma ideia”.

Publicidade