Enquanto o prefeito conseguiu a adesão de 85% dos eleitores de Bolsonaro mesmo sem a participação plena do ex-presidente na campanha, só 63% dos lulistas dizem que vão votar em Boulos, mesmo com o apoio mais declarado e os atos de campanha do petista na capital.

Boulos iniciou o segundo turno disposto a desconstruir Nunes, fustigando-o com denúncias e o argumento de que ele seria “mais do mesmo”. Mas com rejeição tão alta e com a vinculação a Lula não sendo suficiente sequer para atrair os votos refratários a Bolsonaro até aqui, parece fazer mais sentido que a reta final seja para tentar reforçar posição junto ao eleitorado lulista para ao menos diminuir o tamanho do prejuízo e, em consequência, limitar o estrago político de uma derrota folgada. Isso, claro se, diante da derrota iminente, Lula estiver mesmo disposto a reforçar a campanha na capital paulista. A vitória, se não houver fato novo relevante até o dia da eleição, está nas mãos de Ricardo Nunes.