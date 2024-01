Saiba quem é o militar do Exército alvo da PF suspeito de monitorar advogado ligado a Maia e Joice

De acordo com os policiais, Rodrigues teria cumprido ordens de Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor-geral da Abin. Atualmente deputado federal, ele também foi alvo de busca e apreensão na última quinta-feira, 25. O militar do Exército foi cedido para a agência na gestão de Ramagem e fazia parte do Centro de Inteligência Nacional (CIN).

A Polícia Federal apreendeu um computador da Abin durante busca e apreensão na casa de Giancarlo Rodrigues nesta segunda-feira. A esposa dele também é servidora do órgão de inteligência. O CIN é suspeito de integrar a chamada “Abin paralela” e operar a ferramenta First Mile para monitorar ilegalmente a localização de adversários e desafetos do governo Bolsonaro, além de pessoas ligadas à investigações contra o ex-presidente e seus filhos.