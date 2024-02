Tabata rebate fala machista de Valdemar, critica Nunes e ganha apoio de Marta; veja vídeo

Tabata rebateu o que considerou como uma “fala ridícula” do dirigente partidário, criticou a gestão de Ricardo Nunes (MDB), apoiada por Valdemar, e ganhou até o apoio de Marta Suplicy, cotada para ser pré-candidata a vice-prefeita na chapa de Guilherme Boulos (PSOL).

Na entrevista, o presidente do PL elencou que Tabata, que está no segundo mandato como deputada federal, nunca teve experiências à frente de um Executivo, com mandato eletivo, órgão público ou pasta administrativa. A pré-candidata, segundo Valdemar, não tem a “noção” que a Prefeitura de São Paulo exige ao mandatário. “Como vai dirigir uma prefeitura, merenda escolar, obra? Não tem noção. Nunca participou de um governo, nunca aprendeu. Vai aprender na prefeitura, em São Paulo? Isso vai ser um caos”, disse Valdemar.