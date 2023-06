Valéria Bolsonaro é parente do ex-presidente? Deputada responde às buscas sobre ela no Google; veja

A deputada estadual Valéria Bolsonaro (PL-SP) é parente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)? Essa é a pergunta mais feita por usuários do Google sobre a parlamentar que atua na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Ela diz que esta é a dúvida que mais responde desde 2016, quando entrou na política.

A deputada do PL é a oitava personagem política a participar do “Joga no Google” e responder às curiosidades mais comuns procurada na plataforma digital em relação ao nome de Valéria Bolsonaro. Os vídeos são publicados nos fins de semana – um no sábado, outro no domingo – e ficam disponíveis em todas as redes sociais do Estadão.

Aos que têm dúvida sobre seu sobrenome, Valéria atesta que “Bolsonaro” está na carteira de identidade. “Não peguei emprestado o nome”, brinca, reforçando que é uma parente “agregada” do presidente.

A parlamentar está no segundo mandato na Alesp e se diz “deputada por acidente”. Em 2018, se candidatou ao cargo de deputada estadual com o único objetivo de testar o nome politicamente para, dois anos depois, disputar a vaga de vereadora em Campinas. Acabou sendo eleita. “Foi um choque”, conta. Em 2022, foi reeleita.

Valéria é professora aposentada, formada em Biologia e especialista em Educação Infantil e Psicopedagogia. Ela é apaixonada por cachorros e tem dois em casa, que apelida de a “paz” e a “guerra”. Ela se define como “bolsonarista”.

Na primeira edição do “Joga no Google” foram entrevistados o deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) e a deputada Bia Kicis (PL-DF). Na semana seguinte, participaram o deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), relator do Projeto de Lei das Fake News. Além do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) e da senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS).

Nesta semana, o quadro desembarcou em São Paulo. Além de Valéria, também entrevistou o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) – veja o vídeo publicado neste sábado, 24.

Confira abaixo a entrevista com Valéria Bolsonaro:

Valéria Bolsonaro é parente do ex-presidente Jair Bolsonaro?

Sou uma parente agregada. Essa é a pergunta que eu mais respondo desde 2016, quando eu entrei para a política. Sou esposa de um primo do nosso presidente Jair Bolsonaro. Um primo distante, mas primo, que tem o mesmo sobrenome. Isso está na carteira de identidade, não peguei emprestado o nome. É o nome verdadeiro. Há 31 anos, que foi quando eu casei.

Valéria Bolsonaro é bolsonarista?

Com esse sobrenome, se não for bolsonarista... Sou. Concordo muito com nosso presidente. Ele resgatou essa parte do patriotismo, de gostar do País. Esse levante de sociedade e os valores da família. Então, sou muito bolsonarista.

Valéria Bolsonaro foi reeleita?

Fui reeleita. Minha primeira eleição foi em 2018. Eu falo que vou escrever um livro chamado “Deputada por acidente”. Em 2018, eu me candidatei a deputada estadual para que as pessoas da minha cidade, que é Campinas, me conhecessem, soubessem que eu existia. E tentar em 2020 ser vereadora. E eu entrei para ser deputada estadual. Foi um choque para mim e minha família. Meu marido olhou para mim e falou: e agora? Mas a gente conseguiu enfrentar, e eu me sinto extremamente feliz com esse trabalho.

Valéria Bolsonaro é professora?

Valéria Bolsonaro é professora. Sou da época do Magistério. Fiz especialização em educação infantil, depois fiz pós-graduação em Educação Infantil e em Psicopedagogia. Não fiz Pedagogia, fiz Biologia. Fiquei 32 anos dentro da sala de aula. Eu dava aula de manhã para a Educação Infantil. À tarde, do sexto ao nono ano de Ciências e à noite para Educação de Jovens e Adultos, também de Ciências.

Uma curiosidade que não sabem sobre a senhora?

Eu acho que a minha paixão por cachorro. Eles acabam comigo. Eu não assisto filme que maltrata animal. Aquele filme “Sempre ao seu lado” quase morri junto com o filme. Eu tenho duas pequenas dentro de casa. Moro em um apartamento. A “paz” e a “guerra”: a Shitzu, bem pequenininha que é a “paz”, e a Yorkshire, que é a “guerra”.