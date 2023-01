‘Vamos colapsar o sistema’; veja vídeo de golpistas que dizem agir sob influência de Bolsonaro

BRASÍLIA - A análise de listas de passageiros, postagens em redes sociais e mais de 26 horas de vídeos postados no domingo, 8, feita pelo Estadão indica a participação de 88 pessoas nos atos criminosos que resultaram na invasão e depredação do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF). Levantamento mostra como o ato foi premeditadamente planejado para, a partir do acampamento no QG do Exército, marchar em direção ao Congresso e ocupar prédios públicos. Extremistas dizem agir sob influência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja o vídeo.