BRASÍLIA – O governo federal localizou os 261 objetos supostamente perdidos do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, na transição do governo de Jair Bolsonaro (PL) para o de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O “desaparecimento” dos itens foi registrado em novembro de 2022. Entre eles, estão dois botijões, uma cigarreira de prata e seis camas. As peças foram localizadas, dentro do próprio Palácio, até setembro do ano passado.

Palácio da Alvorada é a residência oficial da Presidência Foto: Joedson Alves/Agência Estado