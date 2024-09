A 11 dias da eleição, a deputada Tabata Amaral, candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo, disse a interlocutores que, se não for para o segundo turno da disputa, como indicam as pesquisas de intenção de voto, não apoiará ninguém. Mas a manutenção de Pablo Marçal (PRTB) no pelotão de frente, mesmo com as cenas de pugilato envolvendo sua campanha, fez com que ministros e dirigentes do PT antecipassem articulações políticas e entrassem em campo.

As conversas com aliados de Tabata sobre como pode se dar a adesão da deputada no caso da passagem de Guilherme Boulos (PSOL) para a segunda etapa do confronto mobilizaram o Palácio do Planalto. Vira e mexe auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembram que tanto ele como o PT apoiam a campanha à reeleição do prefeito do Recife, João Campos (PSB), namorado de Tabata. O PSOL, no entanto, tem uma candidata na capital de Pernambuco.

Tabata diz que eleger Nunes ou Boulos significa "mais do mesmo". Foto: FlowNews/YouTube

Levantamentos mostram que Boulos está tecnicamente empatado em primeiro lugar com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e também com Marçal. Embora o comitê do deputado descarte oficialmente a estratégia de apelar ao voto útil para evitar o "mal maior" representado por Marçal, na prática é isso o que vem acontecendo. O concorrente do PSOL tem o respaldo de Lula, que classifica a vitória em São Paulo como fundamental para o projeto político do PT. Fincar estacas na capital paulista é um passo muito importante para a esquerda enfrentar o bolsonarismo nas eleições presidenciais de 2026. Tabata, por sua vez, conta com o aval do vice-presidente Geraldo Alckmin, que se filiou ao PSB em 2022, depois de passar 33 anos nas fileiras tucanas. No governo Lula, o PSB também comanda o Ministério do Empreendedorismo, com Márcio França. Lúcia, vice na chapa de Tabata, é casada com ele.

Debate promovido pelo Grupo Flow entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo tem soco de assessor de Marçal em marqueteiro de Nunes. Foto: Reprodução Youtube Flow

Na noite desta segunda-feira, 23, após o debate promovido pelo Grupo Flow – que terminou com um soco desferido por um assessor de Marçal no publicitário Duda Lima, marqueteiro de Nunes –, a candidata do PSB se insurgiu não apenas contra a violência, mas também contra o voto útil.

“Colocar o Nunes, colocar o Boulos (na Prefeitura) é mais do mesmo”, disse ela, ao batizar a estratégia lançada nos bastidores de “voto com medo”.

À coluna, Tabata afirmou que, quando pede aos paulistanos para não se pautarem pelo medo na hora de votar, está se referindo aos problemas de São Paulo. “Quero que o eleitor possa escolher quem é o melhor candidato porque acredita nas propostas para a cidade, e não porque tem medo de mais violência, de que a fila de exames aumente e a escola dos filhos piore”, insistiu.

Convencido de que estará no segundo turno contra Nunes, Boulos tem tentado fazer dobradinhas com Tabata nos debates. Diz, por exemplo, que o prefeito e Marçal são “os dois candidatos bolsonaristas” dessa eleição. Na maioria das vezes, porém, Tabata não mostra reciprocidade aos acenos do deputado.

“Essa questão do voto útil é abominável”, observou o presidente do PSB, Carlos Siqueira. “Numa democracia, o primeiro turno é feito para os candidatos apresentarem suas propostas. Vamos deixar para discutir o segundo turno na hora certa”.

Não é apenas a “herança” de Tabata, no entanto, que desperta o interesse dos concorrentes mais bem posicionados nas pesquisas. Os votos dos eleitores de José Luiz Datena, candidato do PSDB, são disputados tanto pelo prefeito como por Boulos.

A portas fechadas, integrantes da campanha do MDB têm convicção de que, se Nunes for para o segundo turno, como apontam as pesquisas, a maior parte dos apoiadores de Datena migrará para ele.

Mesmo próximo de Boulos, Datena contou a dirigentes do PSDB que suas relações com Nunes melhoraram depois dos episódios vergonhosos envolvendo Marçal. Após dar sinais de recuo nos índices de intenção de voto e ensaiar uma performance “paz e amor”, o influenciador vestiu o antigo figurino beligerante e, a dez segundos do fim do debate do Flow, acabou sendo expulso do estúdio.

Datena joga cadeira em Marçal no debate da TV Cultura e recebe solidariedade do PSDB. Foto: Reprodução TV Cultura

Há dez dias, durante o debate na TV Cultura, Datena jogou uma cadeira em Marçal depois de uma série de provocações do adversário, que o chamou de “Jack”, gíria usada na cadeia para se referir a estuprador.

O fato fez com que 41 filiados do PSDB, apoiadores de Nunes, pedissem a expulsão do apresentador. Mas, por unanimidade, a Executiva municipal do PSDB recusou o pedido.

“Ao reagir em legítima defesa, Datena pode ter salvado São Paulo de uma tragédia”, disse à coluna o presidente do PSDB, Marconi Perillo, numa referência a Marçal. “Os debates estão chegando ao nível da barbárie. As emissoras precisam ter regras mais duras para evitar esse desvirtuamento.”