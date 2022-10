Votômetro Estadão: leitor poderá acompanhar a evolução da apuração em tempo real com nova ferramenta

Publicidade

O eleitor pode acompanhar, em tempo real, o desempenho do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de seu adversário, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), conforme o avanço da apuração no próximo domingo, quando ocorre o segundo turno. Isso será possível graças a uma ferramenta chamada Votômetro Estadão, desenvolvida integralmente por profissionais do Estadão.

Haverá um gráfico indicando o desempenho de Lula e Bolsonaro, conforme a apuração, e um segundo infográfico mostrando a apuração do segundo turno.

No gráfico, a parte horizontal representa o avanço da eleição: quanto mais à direita, mais perto do encerramento da corrida eleitoral. O eixo vertical aponta o porcentual de votos em cada candidato. A linha azul mostra o desempenho de Bolsonaro, a linha vermelha representa os votos em Lula.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) garante a segurança e ressalta o importante papel das urnas eletrônicas nas eleições brasileiras Foto: Wilton Junior/Estadão

Além dessa ferramenta, o leitor poderá ter uma visão completa da apuração por meio da nossa página de apuração. Esta novidade é mais uma inovação apresentada pelo Estadão na cobertura das eleições deste ano. Desde abril, o Estadão lançou o agregador de pesquisas eleitorais, uma ferramenta de monitoramento de redes sociais exclusiva em parceria com a empresa Torabit, além do Feed Estadão e da Agenda Estadão, uma série de reportagens que se propôs a mostrar quais são os principais desafios da próxima administração federal.

Além disso, a redação organizou uma série de sabatinas em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) e debates com um pool de veículos de comunicação, como o SBT. Todos esses lançamentos ocorreram em paralelo a implementação do ARC, a nova ferramenta de publicação de conteúdos adquirida pelo Grupo Estado.

Continua após a publicidade