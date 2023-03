Cemitérios de SP passam para gestão privada: planos vão de limusine a hologramas

Atendimento via WhatsApp, cortejo com limusine, aplicativo próprio, hologramas decorativos em velórios. Os 22 cemitérios municipais da cidade de São Paulo, além de um crematório público, devem ter novidades a partir desta terça-feira, 7, data que marca o início da gestão desses espaços pelos quatros consórcios vencedores da concessão dos serviços funerários e cemiteriais oferecidos pela capital paulista.

A mudança afeta alguns dos mais tradicionais cemitérios da cidade, como o do Araçá, na zona oeste, e o da Consolação, na região central. Até então, eles ainda estavam sendo geridos pela Prefeitura, em uma espécie de período de transição. Agora, ocorre oficialmente uma “passagem de bastão” da gestão municipal para os consórcios, e cada uma deles passa a administrar blocos de cinco a sete locais.

Além da gestão dos cemitérios, as concessionárias podem trabalhar ainda com serviços funerários em toda a cidade. “Uma vez que a gente tem o teto de cobrança pela tabela (da licitação), a gente quer fazer com que a concorrência entre elas possa gerar o bom serviço, o bom atendimento”, disse em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 6, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

As agências de atendimento irão mais do que dobrar a partir desta terça: passam de dez para 23. A Prefeitura prevê acompanhar de perto o processo, até para evitar golpes durante as mudanças na oferta dos serviços. “Nós iremos atuar fortemente com qualquer tipo de reclamação para que a gente possa ter as ações muito rápidas”, disse o prefeito. A Ouvidoria, afirmou, será central na fiscalização.

O valor do funeral social ficará fixado em R$ 566,04, com redução de 25% em relação a antes. As gratuidades estão mantidas para grupos específicos, como aqueles que recebem menos de meio salário mínimo ou os que tenham se cadastrado no Sistema de Atendimento do Cidadão em Situação de Rua (SisRua) no último ano. A gestão projeta R$ 2,1 bilhões em benefícios econômicos para a cidade até o fim da concessão, de 25 anos.

Investimento em tecnologia no atendimento

Da parte das quatro concessionárias, a expectativa é renovar os serviços e investir em tecnologia no atendimento. “A gente quer, logo de cara, trazer uma melhoria no atendimento, na prestação do serviço – seja nas agências, por telefone ou in loco, em hospitais”, disse Juraci Pimentel, diretor presidente da Velar SP. A empresa administra os cemitérios do bloco 4: Freguesia do Ó, Itaquera, Penha, São Luiz e São Pedro, além do crematório de Vila Alpina, o único municipal de São Paulo.

Uma inovação, segundo ele, está na disponibilização de novos carros para os cortejos. “A gente tem hoje, na parte de cortejo, uma frota estimada em 45 veículos, que vão desde veículos padrão a veículos de luxo”, disse. “Tem algumas famílias que, ao procurar o serviço, preferem fazer o cortejo em um veículo mais específico, de luxo. Então a gente tem Mercedes, vai ter limusine no nosso portfólio.”

Outra inovação é que o consórcio prevê, já nesta terça, disponibilizar um aplicativo para que clientes acompanhem o status dos serviços prestados. Além disso, Juraci afirma que estão previstas melhorias nas condições de banheiro, fraldário e vestiário; revitalização dos cemitérios; disponibilização de Wi-Fi gratuito para todos os clientes; além de segurança 24 horas, inclusive com serviços de ronda motorizada.

As obras estruturais devem ficar para um segundo momento, já que ainda dependem de aprovação pela Prefeitura. Conforme o edital, as intervenções devem ser finalizadas em até quatro anos após o início da concessão. Além das reformas, três novos crematórios devem ser criados: um primeiro, em local a ser definido pelos administradores do bloco 3, outro em Vila Formosa I, na zona leste (bloco 1), e um terceiro, que deve ser construído pelo bloco 2 junto ao cemitério Dom Bosco, na zona norte.

Ao menos dois dos três consórcios pretendem adiantar a construção. “A previsão para o início da construção será em meados de 2024, com duração de dez meses”, afirmou Maurício Costa, diretor-presidente da Consolare (Consórcio Atena). A empresa administra os cemitérios do bloco 1: Quarta Parada, Santana, Tremembé, Vila Formosa I e II e Vila Mariana. Além do Cemitério da Consolação, o mais antigo da cidade.

O primeiro momento, disse Costa, terá como foco obras emergenciais. “Principalmente as voltadas para a recuperação de telhados, redes de energia, iluminação e ventilação, redes hidrossanitárias, focando na parte de banheiros e bebedouros, adequações nas instalações das administrações e agências”, disse. Mas há também a previsão, nos próximos meses, de abertura de um e-commerce dos cemitérios e canais de agendamento online de salas de velório e sepultamentos.

A previsão do diretor de Operações do Grupo Cortel, Rodrigo Macedo, também é ter o crematório funcionando para a população em um tempo menor que o prazo contratual. “A gente quer em, no máximo, dois, três anos estar com esse crematório já em operação”, disse. O grupo administra os cemitérios do bloco 2: Araçá, Dom Bosco, Santo Amaro, São Paulo e Vila Nova Cachoeirinha.

Há 60 anos no ramo, a empresa quer também ampliar o leque de opções de serviços de velório e sepultamento, com uso inclusive de hologramas. “A gente pretende, num futuro próximo, ter salas de velórios com tecnologias que fazem uma cerimônia de despedida mais interessante, que deem um pouco mais de valor àquele momento. Há salas de velório com chuva de pétalas de rosa, com projeção nas paredes em 360º”, afirmou ele, que diz que o grupo já tem experiência em trabalhar com soluções desse tipo. “Alguns dos serviços podem demorar um pouco mais porque carecem de intervenções físicas nas salas de velório, mas os que não precisam a gente vai ofertar já.”

Um outro foco, disse Macedo, será o atendimento flexível. “A forma como a população de São Paulo é atendida hoje pelo serviço funerário vai mudar drasticamente”, afirma ele, que prevê um investimento de cerca de R$ 100 milhões ao longo dos próximos anos. O plano é que os diálogos com clientes possam ocorrer via WhatsApp e por outros canais do grupo. “Hoje, se alguém perder um parente em São Paulo, necessariamente tem que se dirigir a uma das agências funerárias do município”, disse. Na nova gestão, os representantes poderão se deslocar até o cliente para atendimento.

Entre outras novidades, serão cerca de 30 opções de urnas de sepultamento para as famílias escolherem. Outro ponto é que, a partir do ano que vem, o grupo prevê não realizar mais sepultamentos no chão nos cemitérios Dom Bosco e Vila Nova Cachoeirinha. “A gente vai transformar todas as covas em gavetas”, afirmou. Isso, segundo Macedo, propiciará um melhor aproveitamento do espaço, o que aumenta no mínimo em quatro ou cinco vezes a capacidade desses locais.

Além dos três blocos citados, há ainda o 3, gerido pelo Consórcio Cemitérios e Crematórios SP (Grupo Maya). Essa concessão inclui os cemitérios Campo Grande, Lageado, Lapa, Parelheiros e Saudade. Procurado pela reportagem para comentar as novidades previstas para os próximos meses, o grupo não retornou até as 19h50 desta segunda-feira. O espaço está aberto para atualizações.

Críticas

Como mostrou o Estadão no fim de junho do ano passado, o edital de concessão dos serviços cemiteriais de cemitérios e crematórios públicos e serviços funerários de São Paulo chegou a ser suspenso por cinco vezes pelo Tribunal de Contas do Município (TCM). Houve críticas também do Procon, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e até do Ministério Público, que entrou com ação direta de inconstitucionalidade.

Na ocasião, a Prefeitura afirmou que tudo isso foi debatido com a equipe técnica. Após as idas e vindas, o edital foi publicado no Diário Oficial em meados do ano passado, após incorporar mudanças sugeridas pelo órgão de fiscalização. Um conceito importante do projeto é que a gestão municipal fixou uma tarifa máxima que pode ser praticada aos serviços já existentes.

Veja abaixo, os cemitérios de cada um dos quatro blocos da concessão e os consórcios vencedores:

Bloco 1: Consolare (Consórcio Atena)

Quarta Parada, Santana, Tremembé, Vila Formosa I e II, Vila Mariana, Consolação

Bloco 2: Consórcio Cortel São Paulo

Araçá, Dom Bosco, Santo Amaro, São Paulo e Vila Nova Cachoeirinha

Bloco 3: Grupo Maya (Consórcio Cemitérios e Crematórios SP)

Campo Grande, Lageado, Lapa, Parelheiros e Saudade

Bloco 4: Velar SP (Consórcio Monte Santo)

Freguesia do Ó, Itaquera, Penha, São Luiz, São Pedro e Vila Alpina (crematório)

Conforme a Prefeitura, os endereços das agências funerárias e sites das concessionárias podem ser consultados no atendimento telefônico pelo 156, Portal 156 e sites oficiais do Serviço Funerário Municipal de São Paulo (SFMSP) e da SP Regula, bem como nos sites e telefones das concessionárias.