Chuva gera alagamentos e desabamentos em São Luiz do Paraitinga e Paraibuna (SP); veja imagens

As cidades de São Luiz do Paraitinga e Paraibuna, na região do Vale do Paraíba, no oeste paulista, sofrem com alagamentos e desabamentos neste sábado, 24, por conta da forte chuva que atinge a região. Ao todo, são 18 pessoas desabrigadas em Paraitinga, segundo a Defesa Civil estadual. Ninguém ficou ferido até o momento.

Cerca de 150 imóveis foram atingidos por alagamentos em São Luiz do Paraitinga neste sábado, 24. O Rio Paraitinga subiu por conta do grande volume de chuva. Foto: Divulgação/Defesa Civil do Estado de São Paulo

De acordo com a Defesa Civil estadual, 200 imóveis foram afetados por alagamentos em São Luiz de Paraitinga, afetando cerca de 600 pessoas – 18 ficaram desabrigadas. A Rodovia Nelson Ferreira Pinto (SP-153), no trecho que passa pela cidade, ficou interditada por cerca de 12 horas desde sexta-feira, 23, mas já se encontra aberta.

A Defesa Civil municipal informou que o Rio Paraitinga atingiu seu ápice às 1h30 da madrugada deste sábado, com altura 5,30 metros superior à calha. Depois, estabilizou por algumas horas e começou a diminuir lentamente. Durante a tarde, estava 5,06 metros acima da calha e permanecia baixando. Em Paraibuna, houve quedas de pontes, alagamento de vias e deslizamentos de terra. Parte da cidade foi tomada por lama. Ninguém ficou desabrigado. "Equipes permanecem em vistoria e monitoramento, contabilizando os prejuízos", diz a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Chuva causou deslizamentos e alagamentos em Paraibuna neste sábado, 24, mas não deixou ninguém ferido ou desabrigado, até o momento. Foto: Divulgação/Defesa Civil do Estado de São Paulo

A pasta diz, também, que está prestando apoio aos munícipes das duas cidades. Kits de limpeza e de itens de primeira necessidade foram fornecidos às famílias afetadas.