Região central de SP tem alagamentos em série no terceiro dia seguido de temporal; veja

A região central de São Paulo viveu uma noite de alagamentos e transtornos em série nesta quarta-feira, 10. Foi o terceiro dia seguido de fortes chuvas na capital paulista, que voltou a registrar enxurradas, quedas de árvore e falta de luz. Em bairros do centro, o fluxo de água bloqueou vias e afetou prédios, casas e comércios.

De acordo com os bombeiros, houve 15 chamados para atendimento em alagamentos na cidade entre 18h30 e 22h; dez deles foram em bairros do centro como República, Santa Cecília e Bela Vista. A reportagem do Estadão observou os efeitos das enxurradas também em vias da Barra Funda. Até 22h30, não havia registro de pessoas feridas.

Registros divulgados por moradores mostram vias como a Avenida São João totalmente alagada nos dois sentidos. O acúmulo de água era notado em vias adjacentes como a Rua Helvétia, um ponto que já tinha observado alagamento na segunda-feira, 8, dia do primeiro temporal da semana.

Na Rua Barão de Limeira, nos Campos Elíseos, uma farmácia foi inundada e perdeu produtos, como fraldas, remédios e suplementos alimentares, que foram levados pela enxurrada. Imagens feitas pela reportagem mostram o interior da loja com os medicamentos, cosméticos e vários outros objetos espalhados pelo chão, na fachada do estabelecimento. Parte das mercadorias também pôde ser vista nas calçadas, a metros de distância da farmácia atingida.

Os efeitos também foram sentidos na Bela Vista. Na região da Avenida Paulista, semáforos tiveram o funcionamento comprometido. Moradores relataram carros presos em alagamentos em diferentes bairros.

Entre a tarde e a noite, os bombeiros receberam também 35 chamados relativos a quedas de árvore; nove deles entre 18h30 e 22h. Na Rua Cardoso de Almeida, em Perdizes, na zona oeste, uma árvore caiu junto com um poste sobre a via. A região registrava falta de luz. Na zona sul, uma árvore tombada atingiu três veículos, mas não deixou feridos.

Desde o início da semana, a ocorrência de temporais tem deixado um rastro de estragos na cidade e região metropolitana. Nesta terça-feira, um homem de 62 anos morreu eletrocutado após a queda de um fio energizado em Moema, na zona sul. Na segunda-feira, parte da estrutura de manutenção da marquise do Ibirapuera desabou e deixou quatro pessoas feridas.

No centro, as ruas Amaral Gurgel e General Jardim, apresentavam um acúmulo de água sobre a calçada e próximo da entrada de estabelecimentos comerciais da região. Na Barra Funda, a reportagem do Estadão também constatou alagamento e um fluxo intenso de água nas ruas.

Temporal atingiu todas as regiões

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, órgão da Prefeitura, todas áreas da cidade, incluindo as marginais do Pinheiros e do Tietê, ficaram com risco de alagamentos desde o período da tarde até a noite.

A Defesa Civil informou que a chuva ganhou força no centro expandido da capital paulista na noite de quarta. E, por apresentar um deslocamento lento, potencializaria “a formação de alagamentos” na região.

Os radares do CGE identificaram também, no período da noite, chuva de moderada intensidade na região do centro, na zona norte, entre os bairros de Santana e Tremembé, e também na zona oeste, entre os bairros de Pinheiros e Lapa.

Segundo o CGE, as chuvas desta quarta são provocadas pela mesma combinação de fatores climáticos que têm causado os fortes temporais dos últimos dois dias: altas temperaturas com a entrada de uma brisa marítima na capital paulista.

Por conta dos fortes temporais nesta semana, o Corpo de Bombeiros precisou atender a centenas de ocorrências para quedas de árvores, e muitos moradores relataram quedas de energias e constantes apagões.