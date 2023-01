Vai chover em São Paulo? Defesa Civil alerta para fortes temporais e risco de alagamentos

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a chegada de fortes temporais de chuva que virão acompanhados de raios, descargas elétricas, granizos e rajadas de vento a partir desta terça-feira, 3. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), os temporais se devem à aproximação de uma frente fria vinda do sul do País e deve permanecer até sexta-feira, 6.

Chuvas que atingem o Estado de São Paulo a partir desta terça-feira, 3, trazem risco de transtornos como deslizamentos, desabamentos, alagamentos e inundações. Foto: Felipe Rau/Estadão

A atenção deve ser redobrada nas regiões do Vale do Ribeira, Baixada Santista, Itapeva, Serra da Mantiqueira e Litoral norte. As cidades de Araraquara, Barretos, Franca, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Vale do Paraíba, onde acumulado será de 180mm, também devem ficar em alerta.

Com as recentes chuvas, a Defesa Civil afirma que o solo está bastante encharcado, com isso existe risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos e inundações. Por isso, é necessário que se reforce a divulgação de informações para a população, visando a adoção de medidas de autoproteção.

Na capital, Região Metropolitana, Campinas, Araçatuba, Marília e Presidente Prudente, o acumulado será de 120mm.

O que fazer

Dentre as orientações, a Defesa Civil recomenda que o morador não atravesse e adentre em áreas inundadas, nem enfrente enxurradas, devido à possibilidade de que a força da água arraste a pessoa ou o veículo. Para pessoas moradoras de áreas de risco, a atenção deve ser maior para a movimentação do solo, observando postes ou árvores inclinadas, paredes rachadas e portas ou janelas emperradas.

Caso algum desses sinais esteja presente, a indicação é de que evacue o local de imediato e acione a Defesa Civil pelo número 199. Alertas de risco também são enviados pelo SMS 40199, basta enviar uma mensagem com o CEP da localidade desejada para o número 40199.

Capital nos próximos dias

De acordo com a CGE, a terça-feira será de sol e calor na capital paulista, mudando no fim da tarde com a entrada de brisa marítima que provoca chuva inicialmente isolada e com pancadas moderadas e fortes. As precipitações diminuem a noite, e a temperatura oscila entre 19°C e 29°C.

Na quarta-feira, 4, a frente fria do litoral paulista muda o clima e as chuvas se tornam mais generalizadas e intensas a partir do meio dia e que perduram durante a noite. Daí em diante há maiores chances de alagamentos, transbordamento de rios e córregos e deslizamentos nas áreas de encosta. A temperatura fica entre a mínima de 18°C e a máxima de 26°C.

Alerta generalizado pelo País

De acordo com o Climatempo, os grandes acumulados de chuvas não atingem só o Estado de São Paulo esta semana. Os Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Amazonas, Pará e Amapá também enfrentam entre 100 a 400mm até sexta-feira, 6.