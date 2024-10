No 6º dia de apagão, SP e região metropolitana ainda têm 100 mil imóveis sem energia

Ainda há 100 mil imóveis - entre casas e comércios - sem energia elétrica na capital paulista e na região metropolitana, de acordo com a última atualização feita pela Enel Distribuição São Paulo nesta quarta-feira, 16. A concessionária não informou quais são os bairros e cidades mais afetadas no momento.

No pior momento do apagão, mais de 2,1 milhões ficaram sem luz. As cidades mais atingidas foram São Paulo, Cotia e Taboão da Serra.

Comerciantes da Rua Joaquim Antunes no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, trabalham a luz de vela. Foto: Fábio Vieira/Estadão - 14/10/2024

“As equipes atuam, desde os primeiros momentos da tempestade de sexta-feira, no restabelecimento de energia para os clientes que tiveram o serviço afetado e para aqueles que ingressaram com chamados de falta de luz ao longo dos últimos dias”, afirmou a Enel.

Processo disciplinar contra a Enel e auditoria em fiscalização

O Ministério de Minas e Energia abriu um processo disciplinar contra a Enel após o temporal da última sexta-feira. O titular da pasta, Alexandre Silveira, afirmou na segunda-feira, 14, que a abertura do processo pode eventualmente levar à caducidade da concessão, embora esse caminho ainda não tenha sido testado no Brasil.

Também na segunda-feira, a Controladoria-Geral da União (CGU) anunciou que haverá uma auditoria no processo de fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sobre a Enel.

A Enel alega que está investindo cerca de R$ 6,2 bilhões em São Paulo de 2024 a 2026. “Dentro do plano de investimento estão: fortalecimento e modernização das redes, automação dos sistemas, ampliação da capacidade dos canais de comunicação com os clientes e a contratação de funcionários próprios para atuar em campo”, diz a empresa, em nota.

Enel tem quase R$ 400 milhões em multas

A empresa, que assumiu o serviço no fim de 2018, tem acumulado histórico de problemas e multas milionárias determinadas por diferentes órgãos. Ao todo, o montante chega a aproximadamente R$ 400 milhões.

Entre as penalidades, a maioria não foi paga por causa de suspensões obtidas pela concessionária na Justiça.