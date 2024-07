Faria Lima vai mudar? Veja mapa interativo de áreas que poderão ter ainda mais prédios com nova lei

Com a mudança, é esperado que esse perímetro passe por uma verticalização mais intensa, com prédios mais altos e robustos. Hoje, esse trecho é um dos locais com construções mais baixas da Faria Lima e, quando há edifícios, são torres mais esguias, com o entorno ajardinado. Dessa forma, o único terreno com frente para a Faria Lima fora da operação urbana passa a ser o terreno do Clube Pinheiros.

A inclusão na operação urbana envolve exclusivamente uma faixa lindeira a até 90 metros da avenida. Isto é, abrange exclusivamente imóveis que poderão ter a frente para a Faria Lima, enquanto o restante - as quadras mais internas do “buraco” - seguem com o mesmo regramento, mais restritivo. O Estadão tem um mapa interativo com o novo perímetro (veja mais abaixo).