Golpe do Amor: quadrilha que usava redes sociais e apps de relacionamento é presa após sequestro

Quatro pessoas foram detidas na noite de domingo, 11, acusadas de armar uma emboscada, sequestrar e roubar dois jovens no Parque Anhanguera, zona oeste de São Paulo. Segundo a polícia, a quadrilha usava as redes sociais e aplicativos de relacionamento para criar perfis falsos de mulheres, iniciar conversas e marcar encontros com as vítimas.

Policiais militares da Companhia de Ações Especiais de Polícia faziam patrulhamento pelo Parque Anhanguera quando viram homens correndo por uma área de mata. Dois suspeitos foram abordados na rua Raul Pompeia e outros dois na avenida Euclides da Cunha, vias próximas à rodovia Anhanguera.

O grupo tinha um rapaz de 23 anos, outro de 18 e dois adolescentes de 16 anos. Eles estavam com um revólver, que foi apreendido. Perto dali, dois homens de 25 e 27 anos eram mantidos reféns em um cativeiro dentro da mata. Libertados, eles contaram que, dias antes, o rapaz de 27 anos conheceu virtualmente uma mulher, começou a conversar com ela e combinou de conhecê-la pessoalmente e levá-la a uma festa na noite de domingo. Sem carro próprio, ele pediu carona para a festa a um amigo e o convenceu a buscar a mulher.

Ao chegarem ao local combinado, o portão de uma casa no Parque Anhanguera, os dois foram rendidos por três homens armados. As vítimas tiveram de entregar o carro e os celulares e dizer as senhas bancárias. Mesmo assim continuaram rendidas e foram levadas a um cativeiro na mata. Ao chegarem, o quarto criminoso se uniu ao grupo.

Cerca de três horas depois, ao verem a polícia se aproximando, os quatro desistiram do crime e tentaram fugir, mas foram detidos. Com eles havia duas pulseiras de prata e um relógio de uma das vítimas. O carro roubado não foi localizado.

Os dois maiores de 18 anos foram presos em flagrante e levados para o 33º DP (Pirituba), onde o caso foi registrado como roubo, extorsão e corrupção de menores. Os menores foram apreendidos e vão responder por ato infracional.