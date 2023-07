Golpe do amor: Tinder cria canal com a polícia para ajudar a localizar criminosos

O aplicativo de encontros Tinder vai criar um canal de comunicação com autoridades de segurança de todo Brasil para ajudar na solução de crimes que ocorrem via plataforma, como o Golpe do Amor, adotado por criminosos que consiste em usar o aplicativo para atrair pessoas por meio de perfis falsos e praticar o sequestro e extorsão da vítima no momento do encontro forjado.

A ferramenta será implementada no dia 10 de julho, e a proposta é que funcione diariamente, por 24 horas, para atender aos pedidos de policias, promotores e juízes, quando solicitado.

Tinder cria canal de comunicação com autoridades de segurança para facilitar a solução de crimes que acontecem via plataforma. Foto: Akhtar Soomro/Reuters

A medida foi tomada após um acordo do Tinder com o Ministério Público de São Paulo (MPSP), e depois que o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp) instaurou inquérito para avaliar o papel do aplicativo na colaboração com as forças policiais em ocorrências criminais que acontecem por usuário por meio da plataforma digital.

Pela ferramenta, será possível compartilhar com autoridades informações sobre a localização de vítimas durante a ocorrência de crimes, como também dados dos possíveis criminosos. O canal também será usado para o Tinder enviar informações quando receber uma ordem judicial.

“O objetivo é viabilizar respostas mais rápidas a requisições relativas a dados associados à localização de vítimas de crimes em andamento e de agentes criminosos responsáveis pela sua prática, observados os parâmetros fixados no Marco Civil da Internet e na legislação correlata”, diz o MP, em nota.

Em comunicado, o Tinder diz “reconhecer o papel fundamental que as informações representam nas investigações”, e afirma que canal de comunicação com as forças de segurança vai “ajudar a simplificar e agilizar o processo de atendimento às solicitações das autoridades policiais”.

Golpe do Amor

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a Divisão de Antissequestro (DAS) da Polícia Civil atendeu, em 2023, 26 casos, e conseguiu esclarecer 24 ocorrências, prendendo 80 pessoas até o momento. No ano passado, segundo a pasta, o número de ocorrências do golpe ficou perto de 10 casos por mês - cerca de 115 em todo 2022.

No último dia 26, um homem de 36 anos foi resgatado de um cativeiro, na Brasilândia, zona norte de São Paulo, depois de ficar sob domínio de criminosos por 24 horas e ser extorquido por uma mulher, de 48 anos, que ele havia conhecido em uma plataforma de encontro.

“As ações conjuntas das polícias Militar e Civil, em encontros semanais no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), passaram a incluir, também, reuniões com instituições privadas e bancos para a discussão do tema”, informou a SSP em nota.