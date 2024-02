Homem é preso por suspeita de concretar o corpo de mulher na zona sul de SP

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a vítima foi encontrada sem vida em um imóvel na Rua Itamotinga na noite de terça-feira, 20.

“Seu corpo foi foi localizado por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), órgão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que requisitaram perícia”, disse. Ela foi vista pela última vez no sábado, 17.