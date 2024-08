Jornada do Patrimônio de SP tem museus de graça e apresentações musicais; veja programação

A Jornada do Patrimônio 2024 ocorre neste final de semana em São Paulo, nos dias 17 e 18 de agosto. O evento, organizado desde 2015 pela Secretaria Municipal de Turismo em parceria com várias entidades, é realizado em pontos espalhados pela capital paulista e terá uma agenda de atividades com atrações, cursos e oficinas educativas e culturais relacionadas à história da cidade.

O tema da jornada deste ano é “Patrimônio e sustentabilidade”, com o objetivo de destacar o papel do patrimônio cultural na construção de uma São Paulo mais sustentável, de valorizar locais de interesse histórico e tradicional da cidade - como praças, igrejas, parques e monumentos - e de apresentar a importância da preservação do patrimônio material e imaterial do Município.

Theatro Municipal, no centro de São Paulo; local vai receber oficinas e atrações na Jornada do Patrimônio. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Para isso, a organização construiu um evento pautado em conceitos como: economia criativa e o turismo sustentável, preservação dos recursos naturais, possibilidades de valorização do patrimônio cultural integrado aos recursos digitais, envolvimento das comunidades locais e requalificação de edifícios históricos a partir de novos usos. Os passeios e atrações estão divididos em cinco temáticas: Roteiro de Memória; Cursos; Visita a Imóveis; Artístico e Exposições.

Dentro do Roteiros de Memórias, os participantes poderão, por exemplo, conhecer bairros como o Bom Retiro, no centro, o Sítio da Ressaca, no Jabaquara (zona sul), a região do Baixo Augusta, e até fazer uma caminhada da Ana Rosa ao Parque Ibirapuera. Em algumas visitas é necessário fazer uma inscrição prévia.

Na parte de cursos, há oficinas de escritas, como a de memórias sobre o Parque da Aclimação; de ecoturismo urbano e sustentabilidade, que promove aulas de conexão dos participantes com a natureza; e até de história do futebol e das ferrovias que cruzaram São Paulo, realizada no Museu do Futebol, a partir das vivências de Charles Miller.

As visitas a imóveis pretende levar o público para conhecer de perto edifícios paulistanos tombados por sua importância histórica, arquitetônica ou cultural para a cidade, como o Palacete Conde de Sarzedas, o Palácio da Justiça, a Caixa Cultural São Paulo e a Capela dos Aflitos.

Alguns museus, como Catavento, Museu do Futebol, Museu da Língua Portuguesa e das Favelas terão entrada gratuita durante a Jornada do Patrimônio (confira a lista abaixo).

O bloco de eventos artísticos terá uma programação que inclui apresentações musicais, teatrais e de dança realizadas em diversos locais históricos de São Paulo. Alguns dos vários exemplos de eventos são o “Karaokêra Kerida”, no Largo do Arouche; e Caminhada Sonora SaPatrônica, a ser realizada no Theatro Municipal.

As exposições organizadas durante a Jornada do Patrimônio vão apresentar, de acordo com os responsáveis pelo evento, acervos históricos, fotográficos e documentais que retratam a evolução urbana e cultural de São Paulo.

Na lista de atrações da agenda estão desde exposições de conteúdo esportivo, como a “Lembrando o Esporte em Itaquera” e o “Memorial do Corinthians”, até a exibição de documentários, ficção e peças publicitárias em uma mostra que ilustra cenas da cidade de São Paulo entre o final dos anos 1920 até os anos 1950 - apresentando os hábitos dos moradores paulistanos e a transformação da cidade com o passar dos anos.

Roteiros de Memória;

Cursos;

Visita a Imóveis;

Artístico;

Exposições; Museus que confirmaram a gratuidade nos dias 17 e 18 de agosto: • Museu da Imigração - Sábado das 9h às 18h/ Domingo das 10h às 18h (Bilheteria até as 17h); • Museu Afro Brasil - Sábado e domingo das 10h Às 17h (permanência até 18h);

• Pina_Luz - Sábado e Domingo, das 10h às 18h (12 a 21 de agosto o edifício da Pina Luz estará em manutenção. A visitação e o estacionamento suspensos temporariamente);

• Pina_Estação - Sábado e Domingo, das 10h às 18h;

• Pina_Contemporânea - Sábado e Domingo, das 10h às 18h;

• Catavento - Sábado e Domingo das 09h às 17h (Bilheteria fecha às 16h);

• Museu das Culturas Indígenas - Sábado e Domingo, das 9h às 18h (quintas-feiras horário estendido até às 20h);

• Museu da Língua Portuguesa - Sábado e domingo, das 9h às 16h30min (com permanência até às 18h);

• Museu do Futebol - Sábado e Domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h);

• Museu de Arte Sacra - Sábado e Domingo das 09h às 17h00;

• Paço das Artes - Sábado, das 11h às 19h/ Domingos, das 12h às 18h;

• Casa das Rosas - Sábado e Domingo das 10h às 18h (entrada até às 17h30min);

• Casa Mário de Andrade - Sábado e Domingo das 10h às 17h30min (permanência até às 18h);

• Casa Guilherme de Almeida - Sábado e Domingo das 10h às 18h;

• Museu das Favelas - Sábado e Domingo das 10h às 17h (permanência até às 18h);

• Museu da Diversidade Sexual - Sábado e Domingo das 10h às 18h