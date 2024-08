Ladrões morrem após roubo de BMW avaliada em R$ 500 mil no Brooklin, zona sul de SP

O carro pertence a um homem de 49 anos que parou em uma farmácia do bairro, por volta das 23h. Ao sair, ele foi abordado pelos dois homens e entregou celular, carteira e demais objetos pessoais. A dupla entrou na BMW e fugiu com ela.

A vítima avisou a polícia, e policiais militares que faziam ronda pela região identificaram o veículo ainda no Brooklin. De acordo com a polícia, os agentes deram ordem para que o motorista parasse, mas os dois suspeitos decidiram fugir. Houve tiroteio, e o veículo roubado ficou com dezenas de marcas de balas. Os dois suspeitos foram atingidos e o carro parou na rua Tenente Mauro de Miranda, no Jabaquara, também na zona sul.