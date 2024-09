‘Morte do delegado mostra que criminoso não cumpre prisão domiciliar’, diz Derrite

A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informa que houve uma “redução de 8,1% nos roubos em geral” entre janeiro e julho de 2024 comparado com o mesmo período do ano passado na região do 7° Distrito Policial (Lapa).

Após o latrocínio, o secretário promete reforço do policiamento. “Estamos nos esforçando muito para aumentar o efetivo da polícia. Conseguimos a autorização do governador Tarcísio de Freitas para aumentar o número de policiais civis e militares. Isso demora. Nós recebemos o maior déficit de efetivo da história. Nós formamos agora 4.017 policias civis que tomaram posse no último concurso”.

O que aconteceu

Na manhã do último sábado, Campos e um comparsa ainda não identificado abordaram o delegado Mauro Guimarães Soares, na Rua Caio Graco. Soares caminhava com a esposa, Ana Paula Batista Ramalho Soares, que também é policial, perto do local onde moravam.