Mulher é presa após ser pega com escuta em concurso para investigador de polícia em SP

Uma mulher foi presa pela Polícia Civil de São Paulo neste domingo, 26, por utilizar uma escuta em um concurso público para investigador de polícia. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) disse, em nota, que o caso vem sendo investigado como tentativa de fraude e possível organização criminosa.

A mulher foi detida no próprio local de prova, na Barra Funda, zona oeste da capital, após os fiscais do concurso suspeitarem do seu comportamento e encontrarem o equipamento.

A Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) da 3ª Delegacia Seccional Oeste foi acionada pelos fiscais do concurso após o flagrante da escuta. Foto: Reprodução/Google Street View

“A autoridade policial realiza diligência para identificar outros envolvidos no crime. Se confirmada a participação de algum servidor da instituição no caso, as devidas medidas serão tomadas pela Corregedoria da Polícia Civil”, afirma a SSP.

O concurso prevê 1.250 vagas para futuros investigadores de polícia, com salário a partir de R$ 5.879,68.

A reportagem procurou a Vunesp, responsável pela aplicação do exame, mas não recebeu retorno até o momento da publicação deste texto. A SSP diz que não divulga detalhes sobre o caso.