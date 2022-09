Museu de Cera em Olímpia homenageia a Rainha Elizabeth II

Após a morte da rainha Elizabeth II nesta quinta-feira, 8, homenagens à monarca que governou o Reino Unido por sete décadas foram observadas em várias regiões do mundo. No Brasil, não foi diferente. O presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial de três dias em razão do falecimento e autoridades e personalidades manifestaram pesar pela ocasião.

Em Olímpia, no interior de São Paulo, o Dreamland Museu de Cera também pretende fazer sua homenagem. O espaço conta com um salão dedicado à família real britânica com estátuas em tamanho real da rainha, de Kate Middleton, que assumiu o título de princesa de Gales, do príncipe William e da princesa Diana. As estátuas de Kate e William vão usar uma faixa preta durante 12 dias, mesmo período de luto oficial decretado pelo Reino Unido.

Monarca britânica mais longeva da história, Elizabeth II presenciou alguns dos principais eventos mundiais do século 20. Foto: Dreamland Museu de Cera/Divulgação

Segundo o museu, que conta com 70 personagens de áreas como cultura pop, cinema, música e política, o setor da monarquia é um dos mais fotografados. “A família real britânica sempre despertou muito fascínio nas pessoas e, por isso, acaba sendo um dos espaços mais concorridos do museu. Sentimos a perda da rainha, mas ela se eterniza, assim como outros ícones mundiais presentes na nossa coleção. Imaginamos que, com sua partida, nossos visitantes deverão se deter mais tempo diante da monarca”, diz Ronald Remondy Jr., sócio-diretor do museu de Olímpia.

Monarca britânica mais longeva da história, Elizabeth II atravessou guerras, presenciou alguns dos principais eventos mundiais do século 20 e se tornou um ícone pop. Com sua morte, assume o trono seu filho, Charles, agora rei Charles III.

Serviço

Dreamland Museu de Cera de Olímpia

Av. Aurora Forti Neves, 123

Horário de visitação: todos os dias, das 9h às 21h

Ingressos: R$ 90,00 (inteira), R$ 45,00 (meia-entrada), R$ 25,00 (crianças de 2 a 6 anos) Outras informações pelo site.