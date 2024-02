Nunes ameaça romper contrato com a Enel em SP: rescisão é possível?

“Cabe uma ressalva. O rompimento, por parte da Administração Pública, é uma decisão soberana do ente público que não pode ser impedida pelas agências reguladoras, ainda que elas, cabe reafirmar, tenham total legitimidade para impor sanções.”

Ou seja, a administração pública pode proceder assim quando o interesse público – o bem-estar da coletividade – justificar. Para isso é fundamental que a decisão pelo rompimento do contrato seja acompanhada de fundamentação jurídica.

“Evidentemente, o distrato pode abrir margem para disputas judiciais, com a discussão de eventuais prejuízos sofridos por parte da concessionária. No contexto do Município de São Paulo, um dos mais populosos do mundo, com milhares de consumidores e, portanto, de investimentos atrelados, é altamente provável a judicialização do assunto com a adoção de uma medida nesse sentido”, diz o professor da PUC-SP.

Governador do Rio Grande do Sul também cogitou romper contrato com a concessionária local

Além de São Paulo, a Grande Porto Alegre enfrentou caos no sistema de energia por causa das fortes chuvas que caíram no dia 16 do mês passado. Boa parte da capital gaúcha ficou sem luz por vários dias. Alguns pontos permaneciam com problemas no abastecimento até o início desta semana.

Por causa disso, o governador Eduardo Leite (PSDB) também chegou a ameaçar pelo fim do contrato de concessão. “O Grupo CEEE Equatorial precisa melhorar sua relação com as autoridades e com a sociedade, então estamos demandando uma uma série de ações deles nessa direção”, disse Leite no mês passado, ao Correio do Povo. “Nós temos a expectativa de que a empresa mude a sua postura, e se não fizer isso ao longo do tempo, ela pode enfrentar um processo de retirada da sua concessão.”