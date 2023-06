Parada do Orgulho LGBT+ ocorre neste domingo em São Paulo; veja programação

A região central de São Paulo recebe hoje a 27ª edição da Parada do Orgulho LGBT+. A festa deste ano tem como tema “Políticas sociais para LGBT+: Queremos por inteiro, não pela metade”, destacando a importância de se incentivar e promover a inclusão da comunidade no acesso às políticas públicas de assistência social.

A organização do evento afirmou que espera um público de 4 milhões de pessoas, que poderão aproveitar atrações em 19 trios elétricos que farão o percurso entre a Avenida Paulista e a Rua da Consolação a partir das 13h, com shows de artistas como Pabllo Vittar, Majur e Daniela Mercury.

A organização da Parada LGBT+ espera que 4 milhões de pessoas participem da edição desse ano Foto: APOGLBT SP

A concentração está prevista para começar às 10h, com dispersão prevista para as 18h nas imediações da Praça Roosevelt, na área central. Um cordão formado por 50 drag queens atrás do último trio vai ajudar a dispersar o público e liberar as vias no fim do evento.

Confira abaixo as atrações já confirmadas em cada trio elétrico.

Trio 1 – Abertura – Organizações de Paradas do Orgulho LGBT+ do Brasil: Juan Guiã, Paulo Pringles;

Trio 2 – Famílias LGBT+;

Trio 3 – Prefeitura I – Artistas: Aristela;

Trio 4 – Prefeitura II – Artista: Megam Scott;

Trio 5 – Prefeitura III – Artista: Márcia Pantera;

Trio 6 – HIV/AIDS – Artistas: Xênia Star, Luh Marinatti, Lorran Ciriaco;

Trio 7 – Pessoas Aliadas – Artista: Filipe Catto;

Trio 8 – Rede de Orgulho – Artista: Kauan Russell;

Trio 9 – Patrocinadores: Burger King, Philip Morris, 3M, Kellogg, Accor, Microsoft – Artistas: Brunelli, Juan Nym, Dj Zuba;

Trio 10 – Lésbicas – Artistas: Ana Dutra e Laura Finochiaro;

Trio 11 – Patrocinador Amstel – Artistas: Pabllo Vittar, Salete Campari, DJ Transälien;

Trio 12 – Gays – Artistas: Fiakra, Tiago Cardoso, Gustavo Vianna e Douglas Penido;

Trio 13 – Patrocinador VIVO – Artistas: Daniela Mercury, Agrada Gregos e Paulette Pink;

Trio 14 – Bi+ – Artistas: PC e Litta;

Trio 15 – Patrocinador Mercado Livre e L’Oreal Groupe – Artistas: Majur, Thiago Pantaleão e Cris Negrini;

Trio 16 – Travesti/Trans – Artistas: Boombeat, Lorenzo Zimon e Nick Cruz;

Trio 17 – Patrocinador: TERRA – Artistas: Urias, Grag Queen, Minhoqueens e Mama Darling;

Trio 18 – Patrocinador: Sminorff – Artistas: Pocah, WD, DJ Heey Cat e Batekoo;

Trio 19 – Encerramento Diretoria APOLGBT-SP- Artista: Bixarte, Luana Hansen e Tico Malagueta.

Alterações no Trânsito

A CET anunciou um esquema especial de monitoramento do trânsito nas vias que dão acesso e onde acontecerão os eventos e já disponibilizou quais áreas estarão interditadas patra o trânsito de carros, além de rotas de desvio para a região.

A SPtrans também confirmou a alteração de itinerário 33 linhas de ônibus. Já o Metrô de SP anunciou o reforço de frota e na frequência de tres nas estações de metrô que atendem a avenida Paulista, que irão funcionar normalmente nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha.