Parapentes colidem no ar e um morre no litoral de SP

Um homem de 37 anos morreu e outro, de 55, ficou ferido após acidente de parapente na tarde de segunda-feira, 7, no Morro do Maluf, em Guarujá, litoral de São Paulo. Eles estavam no ar quando colidiriam um com o outro.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, policiais militares foram acionados e constataram que o paraglider (na expressão em inglês) colidiu contra um edifício. A ocorrência foi registrada por volta das 15h30.

Parapentes colidem no ar e homem morre no litoral de São Paulo. Foto: Reprodução/TV Tribuna