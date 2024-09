Estação de patinete elétrico volta a SP: mas por que ela ainda não funciona?

O Estadão foi ao Parque Bruno Covas para testar o serviço. A estação e cerca de 15 patinetes azuis já estão lá, mas não é possível dar um passeio. Apesar do anúncio, o início da operação da JET foi adiado, pois ainda falta liberação da Prefeitura.

Patinetes elétricos são permitidos na cidade, mas é necessário ter as autorizações do Comitê Municipal do Uso do Viário (CMUV), da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e da Secretaria Municipal de Subprefeituras. Desde 2019, a cidade não tem equipamentos desse tipo disponíveis para aluguel (quando foram apreendidos pela nova fiscalização).