Ciclovia da Avenida Rebouças: ‘Pedalando na corda bamba’, diz ciclista sobre redução de largura

Ciclistas que utilizam a ciclofaixa na Avenida Rebouças, que liga a Avenida Paulista a Marginal do Pinheiros, na zona oeste da cidade de São Paulo, criticam a redução do tamanho da faixa destinada para a circulação de bicicletas, após recapeamento da via. Nas redes sociais, eles afirmam que as bikes ficam no limite do espaço entre o meio-fio e os veículos que transitam pela avenida, o que torna o trajeto mais perigoso.

Via passou por recapeamento e usuários criticaram redução do espaço da ciclovia Foto: FELIPE RAU /ESTADÃO

Na segunda-feira, 8, o pesquisador em políticas de mobilidade urbana Daniel Guth publicou imagem nas redes sociais chamando a atenção para o problema. Outros internautas também se manifestaram e concordaram com ele. Alguns reforçaram que a diminuição do tamanho ocorreu após o recapeamento recente do asfalto na via.

Ciclistas que utilizam a ciclofaixa na Avenida Rebouças criticam a redução do tamanho do espaço para a circulação de bicicletas, após recapeamento da via. Foto: Reprodução/Twitter/Daniel Guth

“A Prefeitura de São Paulo reduz o tamanho da ciclofaixa da Avenida Rebouças, que já era estreita, e inova ainda mais criando uma linha para pedalar sobre ela. É a vida dos ciclistas, pedalando na corda bamba de sombrinha”, criticou ele.

“Essa ciclofaixa é uma piada. É melhor ir no corredor (de carros) mesmo”, afirmou o ciclista Anderson Neco.

INOVAÇÃO: Prefeitura de SP reduz o tamanho da ciclofaixa da Av. Rebouças, que já era estreita, e inova ainda mais criando uma linha pra pedalar sobre ela. É a vida dos ciclistas pedalando na corda bamba de sombrinha. pic.twitter.com/J9YjLzzlp4 — Daniel Guth (@DanielGuth) May 8, 2023

“Melhor dizer que não tem ciclofaixa mais na Rebouças’, compartilhou também a internauta Chris Santos, que também criticou a redução da largura do espaço destinado para bicicletas na Avenida Rebouças.

Ainda em abril, enquanto era feito o recapeamento da via, ciclistas já cobravam a finalização do serviço também na ciclofaixa. “O recapeamento da Avenida Rebouças está ficando ótimo, mas vamos finalizar o pavimento da ciclovia? Está perigoso para os ciclistas”, disse anteriormente o ciclista João Graça nas redes sociais.

Restabelecimento da sinalização após recapeamento da via está em andamento Foto: FELIPE RAU /ESTADÃO

Questionada, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), afirma que não há alterações no projeto original de implantação da ciclofaixa da Avenida Rebouças.

“As dimensões projetadas para a ressinalização são as mesmas existentes no local antes do processo de recapeamento. Uma equipe fez vistoria em toda a extensão da ciclofaixa, nos dois sentidos, e verificou que três trechos ao longo da via deverão ser readequados. As correções já foram iniciadas”, disse em nota. A ciclofaixa da Avenida Rebouças foi implantada em 2020, durante a gestão Bruno Covas (PSDB).





