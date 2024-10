Três pessoas seguem desaparecidas após chuvas no Estado de SP; há alerta para rajadas de vento

Para as próximas horas, o tempo seguirá instável, de acordo com o órgão estadual. Há condições de rajadas de vento de até 70 km/h para a região metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista. “Recomenda-se atenção em áreas mais vulneráveis, pois há risco para transtornos”, alerta a Defesa Civil do Estado de SP.

Na quinta-feira, as fortes chuvas foram registradas com vendavais que chegaram a 100 km/h em algumas regiões, deixando um rastro de quedas de árvores, destalhamento de residências e desabamento de estruturas em diversos municípios do estado.