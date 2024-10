Previsão do tempo para domingo em SP: veja temperatura

Um forte temporal na noite de sexta-feira, 11, com ventos de 107,6 km/h provocou caos na capital e em outras cidades do Estado, derrubou ao menos 200 árvores e deixou cerca de 2,1 milhões de imóveis na Grande São Paulo sem energia. Foram confirmadas ao menos sete mortes no Estado. O fornecimento de água também foi afetado.

Cerca de 1,35 milhão de imóveis estavam sem energia às 18h40 deste sábado, no último balanço divulgado pela Enel. A concessionária disse, em coletiva de imprensa no final da manhã, que ainda está contabilizando os danos à rede. Segundo ela, a equipe que atua para resolver os problemas foi ampliada e técnicos do Ceará e do Rio de Janeiro estão a caminho de São Paulo para ampliar os atendimentos.