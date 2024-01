Conheça a região de Ubatuba que guarda praia escondida, paraíso de surfistas e ‘drink do verão’

Com um total de 102 praias e outras mais de 20 ilhas ao longo de toda a sua orla, Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, obviamente tem opções de destino que agradam todos os tipos de turistas no verão. Mas depois de trilhas com praias desertas e de uma ilha igualmente rica em história e belezas naturais, o Bate e Volta SP foi até a outra ponta da cidade para conhecer dois pontos descritos como imperdíveis pelos visitantes: a Praia do Félix e, próxima a ela, a Praia das Conchas.

Praia do Félix

Com uma faixa de areia branca que se estende por mais de um quilômetro e meio, a Praia do Félix é um ponto altamente frequentado por surfistas, servindo inclusive como local de treino para o campeão mundial e ubatubense Filipe Toledo. Como praia de tombo, a justificativa para atrair esse público é, claro, o tamanho das ondas que costumam quebrar ali.

Mas a Praia do Félix está longe de ser local de um público só. Enquanto a porção do centro à esquerda da água é a pedida certa para os surfistas, o canto direito tem águas mais tranquilas e, melhor que isso, muitas opções de quiosques, com banheiros limpos, estacionamento e outros tipos de conforto que vão de redes à beira-mar até pufes estrategicamente posicionados sob coqueiros.

Vista aérea da Praia do Félix, no norte de Ubatuba Foto: Felipe Rau / Estadão

Um dos mais frequentados ali é o restaurante Bruzy, que além de tudo descrito acima ainda tem espreguiçadeiras, playground, chuveiros, cabanas de madeira e decoração instagramável (o cardápio tem pratos atrativos, mas por preços um tanto salgados, como o mar logo em frente).

Ainda assim, vale a pena sacrificar parte do orçamento em nome do suco de açaí e laranja, uma mistura divina com tudo que o verão pede (vitamina C, energia e sensação refrescante).

Dali até o final da faixa de areia, o turista encontra opções mais ou menos baladas para sentar com o pé na areia e curtir o dia em paz e em família. Mas aqueles que estiverem dispostos a subir um grau na escala de aventura e espírito explorador, a Praia do Félix ainda guarda um tesouro que não chega a ser secreto, mas também não é conhecido por todos.

A Praia das Conchas

A trilha de acesso à Praia das Conchas fica entre as pedras da extremidade esquerda de quem olha para o mar. O trajeto é fácil, mas sem qualquer tipo de sinalização que aponte a sua existência. Não à toa, a reportagem do Estadão acabou entrando pelo local errado e se viu perdida dentro da mata entre a praia e a BR-101, uma experiência nada agradável (e arriscada).

Uma vez encontrado o acesso correto, a trilha até a Praia das Conchas se mostra um trajeto de nível fácil, onde o maior desafio é a inclinação da subida durante o trecho de ida até lá. Ao todo, você não leva mais de 20 minutos para chegar às pedras que dão no destino final.

Vista aérea da Praia das Conchas, interligada à Praia do Félix por uma trilha de 15 a 20 minutos Foto: Felipe Rau / Estadão

E que destino final. Como o próprio nome já indica, a Praia das Conchas tem todo o chão formado por infinitos cacos, pedaços e poeiras de conchinhas espalhados por seus quase 10 metros de extensão (sim, ela é minúscula, o que só aumenta seu charme).

Se por um lado isso torna o cenário lindo, por outro demanda certo sangue frio e cuidado ao caminhar pelo local e entrar no mar sem se machucar ou cortar os pés.

O mergulho, porém, vale a pena. Como nos melhores pontos de Ubatuba, a Praia das Conchas também tem um mar azul esverdeado e maré calma, características que, unidas à facilidade da trilha, tornam aquele um ponto imperdível no roteiro de famílias e aventureiros.

Ubatuba: como são a Praia do Félix e a Praia das Conchas 1 / 5 Ubatuba: como são a Praia do Félix e a Praia das Conchas Como o próprio nome já indica, a Praia das Conchas tem o chão forrado por infinitos cacos e conchinhas Foto: Felipe Rau / Estadão Após terminar a trilha que sai da Praia do Félix, é preciso caminhar sobre as pedras à beira-mar para chegar até a Praia das Conchas Foto: Felipe Rau ...Mais Vista aérea da Praia das Conchas, em Ubatuba Foto: Felipe Rau / Estadão Acesso à trilha que dá na Praia das Conchas fica entre as pedras no canto esquerdo da Praia do Félix Foto: Felipe Rau / Estadão Vista aérea da Praia do Félix, ponto frequentado por surfistas e família no norte da cidade Foto: Felipe Rau / Estadão

Serviço:

Praia do Félix

Acesso através do km 39,9 da BR-101, entrando pela portaria do condomínio, descendo por via asfaltada por aproximadamente 1,5 quilômetro; caminhada de aproximadamente 5 minutos para chegar à praia.

Latitude -23.3889, Longitude -44.9708

Praia das Conchas

Latitude -23.3853, Longitude -44.9635

Bruzy

Endereço: Rua Praia do Félix - Praia do Félix (Praia do Lúcio), Ubatuba - SP, 11680-000