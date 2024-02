Rodovias de SP têm congestionamento no sentido litoral; balsas têm até 1h30 de espera

Rodovias de São Paulo apresentam trânsito intenso e pontos de congestionamento e lentidão neste sábado, 10, com milhares de pessoas a caminho de praias do litoral paulista e fluminense. O tráfego foi liberado pelo acostamento em alguns trechos de estradas, como da Rio-Santos e da Mogi-Bertioga. O Governo do Estado tem a expectativa de que mais de 3,2 milhões de veículos se desloquem da capital para outras cidades neste carnaval.

Nas balsas, o tempo de espera é alto na Baixada Santista, chegando até a uma hora e meia. A média é de 90 minutos em Santos, enquanto é de 30 minutos no Guarujá, segundo o Departamento Hidroviário do Estado. No litoral norte, é de 45 minutos na saída de São Sebastião e de 30 minutos na de Ilhabela. Entre Guarujá e Bertioga, é de 20 minutos.

Balsa de Santos para Guarujá tem 90 minutos de espera neste sábado, 10 Foto: Semil/Reprodução

A Ecovias apontou lentidão em trechos de estradas que administra. Na Rodovia Carvalho Pinto, no sentido interior, é maior entre os quilômetros 73 e 78. Na Ayrton Senna, há registros também no sentido interior, entre os quilômetros 40 e 49, enquanto a Hélio Smidt tem tráfego lento principalmente entre os quilômetros 1,4 e 2,4, nos dois sentidos. Na Rodovia Manoel Hyppolito Rego (Rio-Santos), o tráfego no acostamento foi liberado entre os quilômetros 89 e 86 e 211 e 200, por exemplo, a fim de melhorar a fluidez e amenizar pontos de congestionamento e lentidão. Já na Rodovia Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga), o acostamento foi liberado em diferentes trechos, como entre os quilômetros 63 e 77.

Já a Arteris apontou pontos de lentidão na Fernão Dias. Os trechos principais são entre os quilômetros 65 e 52, em Mairiporã, e 637 e 636, em Santo Antônio Amparo, ambos no sentido Belo Horizonte. No sentido São Paulo, há lentidão entre os quilômetros 487 e 489, em Betim, pela interdição de uma faixa após acidente.

Na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, há lentidão no quilômetro 292, em Praia Grande, no sentido Peruíbe.

Na Rio-Santos, também foi registrado congestionamento no quilômetro 193, entre Bertioga e São Sebastião. O motivo é o “excesso de veículos”, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP).