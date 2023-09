Santo André: leitor cobra melhor iluminação em vias do município

Rodrigo Fernandes cobra melhorias na iluminação de vias de Santo André, no ABC paulista, para melhorar as condições de segurança para quem circula à noite pela região.

Reclamação de Rodrigo Fernandes: “Quero registrar dois problemas que Santo André está enfrentando. O Programa Banho de Luz passou no Bairro Campestre, porém o trecho mais perigoso e escuro, localizado na Avenida Industrial, foi deixado com a iluminação antiga. Isso já faz dois anos. A segunda questão: alças de acessos do Viaduto Luiz Meira encontram-se quase sempre apagadas. Um local extremamente perigoso, pois vários alunos de faculdade da região transitam pelo local. Necessita urgentemente de uma iluminação embaixo do viaduto. É a entrada da nossa cidade. A Prefeitura de Santo André culpa a ação de vândalos, mas será que ninguém consegue fazer uma caixa de iluminação reforçada.”

Leitor cobra melhor iluminação em vias do município de Santo André. Foto ilustrativa. Foto: Pixabay

Resposta da Prefeitura de Santo André: “Devido às características da Avenida Industrial, a mesma receberá luminárias com tecnologia em LED, diferentes das utilizadas no bairro Campestre. Essas luminárias foram objeto de uma licitação recente e estão em fase de aquisição, devendo ser instaladas em um prazo aproximado de 90 dias. Com relação ao Viaduto Luiz Meira, o local em questão sofre constantemente com furtos nos sistemas de iluminação, tendo recentemente sido furtadas até as chaves controladoras de circuitos que ficam instaladas em postes a uma altura aproximada de seis metros. A Prefeitura de Santo André tem estudado e adotado materiais e mecanismos para dificultar ação desses furtos e vandalismos. De qualquer forma, as manutenções são realizadas sempre que solicitadas.”

