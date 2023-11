Booking: leitor cobra reembolso de site de pacotes de viagens

Roberto Gabriel Claro afirma que realizou o cancelamento de uma reserva feita com a Booking.com. No entanto, posteriormente, viu um lançamento em seu extrato bancário. Ele cobra ressarcimento do valor.

Reclamação de Roberto Gabriel Claro: “O atendimento da Booking é lastimável para não dizer péssimo. Tinha uma reserva com a operadora. A reserva foi cancelada no prazo legal. Em 21 de abril deste ano, constatei no extrato do cartão um lançamento da Booking. Questionada, a empresa declinou que referido lançamento/cobrança se devia, apenas, à conferência e autenticidade junto a bandeira/banco emissora do cartão e que o reembolso se daria em 5 dias úteis. Não ocorrendo o reembolso e, passados 15 dias do prazo, indignado, novamente entrei em contato com a referida operadora, por meio do Serviço de Apoio ao Cliente da Booking.com. Os atendentes declarando ter aberto procedimento próprio, garantiram o reembolso imediato. Até a data de hoje, depois de vários meses, nada foi feito. Além dos documentos juntos, mantenho o registro de todos os protocolos de mensagens por e-mail enviados e recebidos pela operadora.”

Resposta da Booking.com: “Verificamos a situação internamente e, após investigação, foi constatado que não houve nenhum tipo de cobrança da empresa relacionada à reserva de número informada pelo consumidor. Inclusive, o valor da reserva era inferior à cobrança alegada pelo cliente. Recomendamos que ele entre em contato com seu banco, dado que, embora o nome do comerciante utilize o nome da plataforma, ele não pertence à Booking.com.”

Leitor cobra reembolso de site de pacotes de viagens. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

