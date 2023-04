Cerqueira César: Leitora cobra conserto de pavimentação em rua da região

Virgínia Andrade Bock Sion afirma que a prefeitura de São Paulo realizou conserto em depressões que estavam se formando na Rua Padre João Manoel , no bairro de Cerqueira César. No entanto, em parte da via ficaram algumas crateras, as quais, segundo ela, precisam ser imediatamente consertadas.

Foto: Virgínia Andrade Bock Sion

Reclamação de Virgínia Andrade Bock Sion: "Venho solicitar ajuda do jornal, com relação a um problema localizado em Cerqueira César, bairro nobre da cidade de São Paulo. A Rua Padre João Manoel teve as depressões localizadas na via consertadas, porém os trabalhadores deixaram algumas crateras em alguns trechos da rua. Vai entender o motivo. Peço que o conserto total seja realizado, o quanto antes se possível, para evitar acidentes na região. Agradeço desde já a atenção."

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras, por meio da Subprefeitura Pinheiros: "A Secretaria Municipal das Subprefeituras, por meio da Subprefeitura Pinheiros, identificou um afundamento do solo após vistoria na Rua Padre João Manuel, na altura do número 1040. As obras de reparo na rede de galeria pluvial foram realizadas no local na última sexta-feira, 7. A concordância asfáltica do trecho será concluída até o fim desta semana. Na região da Subprefeitura Pinheiros, foi reparada uma área de 47.183,24 m² em 2022. Esses serviços contemplam 3.653 buracos, além de consertos asfálticos em guias e sarjetas (concordância). Em 2023, já foi reparada uma área de 11.321,47 m², somando 867 buracos. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."

Para que o munícipe entre em contato com a prefeitura de São Paulo para fazer uma solicitação: A população pode solicitar os serviços da prefeitura por meio do portal 156, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156.

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.