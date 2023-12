Cirurgia: leitor relata dificuldade para conseguir realizar procedimento pelo Sus

Ademir Valezi afirma que aguarda retorno da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo para realizar uma cirurgia de prótese do quadril.

Reclamação de Ademir Valezi: “Tenho ciência que a imprensa dificilmente se envolve em casos particulares de saúde o que se pode entender perfeitamente. Ocorre que os canais da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo também não querem se envolver, o que me parece fora de propósito. Tenho 77 anos e preciso de cirurgia de prótese do quadril (artroplastia, hipótese diagnóstica CID M 169) pelo Sistema Único de Saúde (Sus), pelo Hospital das Clínicas, provavelmente, devido à complexidade. Devo informar que o pedido médico foi dirigido à Secretaria da Saúde em novembro de 2021, ou seja, há dois anos. Hoje perdi um enorme tempo tentando me comunicar com a ouvidoria da secretaria referida para implorar alguma ajuda. Depois de redigir no formulário digital uma descrição de minha situação de enorme sofrimento com tanta demora e desatenção absoluta do referido órgão público, ao tentar enviar o referido pedido, sou surpreendido com a informação de que não foi possível processar o formulário porque o sistema não estava em funcionamento. Ora, isso é algo inadmissível. Alguém deve responder minimamente por essa situação. Desculpe ter tomado o seu tempo, mas se puderem sugerir alguma providência eu muito agradeceria.”

Leitor relata dificuldade para conseguir realizar procedimento pelo Sus. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo: “O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Jardim dos Prados informa que o paciente passou por consulta para ser reavaliado para o encaminhamento mais adequado ao seu caso. Em setembro e outubro de 2022, período do mutirão de cirurgias, houve três tentativas de contato com o paciente para agendamento de consulta, porém sem sucesso. O formulário de registro das manifestações da Ouvidoria Geral do SUS - SES/SP está funcionando normalmente.”

O leitor foi informado que pode entrar em contato novamente, caso necessário.

