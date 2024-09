Comgás: leitor cobra vistoria de medidor de relógio

Reclamação de Cláudio Oliveira: “Solicito deste conceituado jornal a possibilidade de cobrar da concessionária Comgás para que seja enviado um agente para realizar a medição do relógio em residência localizada pela Rua Surucuás, C.A.E. Carvalho. Tal solicitação se prende ao fato de que desde junho deste ano, o agente não comparece ao local citado. Fiz uma reclamação junto ao SAC da Comgás, mas não obtive sucesso. Procurei a ouvidoria da Comgás e o caso não foi resolvido. A minha conta de gás está sendo cobrada por estimativa e não estou pagando o correto. Informo ainda que existe, nas contas desde junho, que não foi possível realizar a leitura em razão do morador ausente, porém esta informação não procede. Certo de que serei atendido por este canal, por isso, agradeço antecipadamente.”

Resposta da Comgás: “A Comgás informa que, desde maio de 2024, sua equipe tem encontrado dificuldades para acessar o referido medidor, que se encontra dentro da residência. A companhia entrou em contato com o senhor Cláudio para agendar uma visita técnica e marcou a coleta da leitura, de acordo com a nota de serviço 7772377392. No entanto, ao chegar ao local, o técnico da Comgás não foi autorizado a entrar pelo cliente, que solicitou a presença de um leiturista específico, que ele conhece de leituras anteriores. Após novo contato, a Comgás reforçou a importância da visita técnica, mas o senhor Claudio manteve a sua posição, aceitando apenas a presença de um leiturista específico. A companhia explicou que ele também tem a opção de realizar a auto leitura do medidor e enviar os dados por meio do aplicativo Comgás Virtual, disponível gratuitamente nas lojas da Apple e Google Play.”

”Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.